Ce nouveau cargo dont les ailes pourraient tout changer au transport maritime

Parmi les pistes pour réduire l'impact de l'activité humaine sur le changement climatique, il y a celle de la décarbonation du transport maritime. Indispensable aux échanges mondiaux (80% du volume de marchandises échangées le sont par les mers), il génère entre 2,2% et 3% des émissions humaines de gaz à effet de serre.

Si ce chiffre vous paraît faible, il reste considérable en valeur absolue. Et agir sur la pollution produite par les cargos est un des sujets régulièrement à l'ordre du jour des réunions mondiales sur le climat.





Selon le rapport de 2022 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et cité par Le Monde, la combustion du carburant utilisé –qui serait l'un des plus polluants au monde– dégage du dioxyde de carbone (CO 2 ), du méthane et du protoxyde d'azote, tous responsables du réchauffement climatique. Selon les estimations, entre 600 et 1.100 millions de tonnes de CO 2 par an auraient été ainsi produites lors des dix dernières années.

Cargo ou voilier?

Vous comprenez pourquoi le premier voyage du tout premier cargo à voiles (ou à ailes), qui vient de débuter, va être scruté par l'industrie et les défenseurs de l'environnement. Fruit d'une collaboration entre les entreprises Mitsubishi Corporation (Japon), BAR Technologies (Royaume-Uni) et Yara Marine Technologies (Norvège), et affrété par l'entreprise agroalimentaire américaine Cargill, le Pyxis Ocean devrait mettre six semaines pour relier la Chine au Brésil par l'océan Pacifique.

Objectif: relâcher 30% de CO 2 en moins et économiser trois tonnes de carburant par jour grâce à ses voiles hautes de 37,5 mètres. Des «ailes-voiles» un peu particulières et solides, appelées «WindWings», se déploient une fois le navire en mer.

Ce premier trajet du Pyxis Ocean et ceux qui vont suivre dans les mois à venir sont envisagés par le consortium comme des tests pour améliorer cette technologie et la déployer ensuite en grande échelle.

Les Anglais de BAR Technologies et les Norvégiens de Yara Marine Technologies prévoient d'en fabriquer plusieurs centaines dans les quatre années à venir pour équiper des navires déjà existants.