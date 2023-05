Avec sa nouvelle fonctionnalité, Twitter devient le paradis des pirates

Depuis le jeudi 18 mai, les abonnés de Twitter Blue –le service premium à 11 euros par mois– peuvent publier des contenus vidéo de deux heures, allant jusqu'à 8 gigaoctets. Pour les non-abonnés, la limite s'élève à seulement deux minutes et vingt secondes.

Cette fonctionnalité ouvre de nouvelles possibilité, qui ne sont malheureusement pas toujours positives. Comme le souligne Quartz, les longs métrages tournent souvent autour des deux heures et les pirates de films en streaming illégal se font un malin plaisir de les publier sur le réseau social.

Un utilisateur n'a d'ailleurs pas hésité à se moquer du patron de Twitter, Elon Musk, qui semblait pourtant fier d'annoncer cette nouveauté. Dans un tweet provocateur, @coinbilly_ lui a directement répondu en postant l'intégralité du film Shrek le troisième.

Le réseau social a rapidement supprimé la vidéo. À la place, on trouve maintenant ce message: «Ce média a été désactivé suite à un signalement du détenteur des droits d'auteur.» L'utilisateur a reçu un avertissement, mais il a été autorisé à conserver son compte, après avoir dû lire la politique de l'entreprise en matière de droit d'auteur.

Les abonnés de Twitter Blue pouvaient déjà publier des vidéos allant jusqu'à une heure. Les pirates pouvaient donc poster des films en plusieurs morceaux. Grâce à la nouvelle fonctionnalité, il est dorénavant possible de regarder un film sans coupures.

Ces dernières semaines, plus de 9 millions de personnes ont visionné une version illégale de Super Mario Bros. le film –encore disponible au cinéma– avant que ce dernier ne soit retiré de la plateforme. Certains utilisateurs affirment même avoir trouvé des copies de Top Gun: Maverick ou encore le dernier film de James Cameron, Avatar: La voie de l'eau.

Last week I saw the new Top Gun, Shrek, and the new Mario Movie.



This is now a pirating website.



Can’t imagine why the old Twitter didn’t allow long form videos.