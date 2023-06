Une nouvelle technologie promet une aviation électrique ultra-silencieuse

L'arrivée des drones de livraison et des eVTOL (des aéronefs à décollage et atterrissage verticaux) dans le paysage urbain ne semble pas réjouir les populations. Et pour cause: ils font généralement un bruit d'enfer.

Pour y remédier, la société de technologie Whisper Aero travaille sur des systèmes de propulsion électrique silencieux. C'est notamment grâce à des subventions militaires et une levée de fonds de plus de 40 millions de dollars (environ 36 millions d'euros) que la compagnie compte mener à bien le projet, révèle New Atlas.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Avec son système de propulsion «20% plus efficace et 100 fois plus silencieux que le reste du marché», l'entreprise souhaite révolutionner l'avenir de l'aviation. Elle espère pouvoir proposer des avions et des drones ultra-silencieux, d'une grande efficacité.

Des tests concluants

Derrière cette nouvelle technologie se cache un «disque de propulsion», autrement dit, un ventilateur, avec un nombre inhabituellement élevé de pales rigides. Ces dernières sont reliées à la circonférence extérieure par un anneau pour obtenir une meilleure résistance. En matière de diamètre, le ventilateur est relativement petit, afin de maintenir une vitesse de pointe des palmes assez basse lors d'un vol à plein régime.

Lors des tests acoustiques, le disque de propulsion de 15 centimètres a été confirmé complètement inaudible à 61 mètres de distance. Whisper Aero a par la suite décidé de comparer son système avec d'autres produits: deux ventilateurs de conduit et deux hélices repliables, décrits par la société comme les produits les plus silencieux actuellement disponibles sur le marché.

À 30,5 mètres de distance, les ventilateurs silencieux de Whisper Aero ont un niveau de bruit de 34,1 décibels. Les ventilateurs de conduit de Schübeler ont enregistré 44,9 et 52,1 décibels, et les hélices ouvertes d'Aeronaut CAMcarbon, elles, 49,4 et 58,7 décibels. Une différence non négligeable quand on sait que les décibels suivent une échelle logarithmique.

Un futur jet électrique, rapide et silencieux?

Selon Whisper Aero, cette expérience prouve que la technologie de la compagnie est «100 à 150 fois plus silencieuse que les ventilateurs de conduit, et entre 100 et 1.000 fois plus que les hélices repliables». La société a présenté son système de propulsion lors du forum Aviation 2023 à l'American Institute of Aeronautics and Astronautics, ainsi qu'une maquette d'un «Whisper Jet» (jet silencieux), conçu pour mettre en valeur ses nouveaux ventilateurs.

En théorie, le jet pourrait transporter un pilote et neuf passagers à une vitesse de 322 km/h sur une charge de batterie, et pouvant monter jusqu'à 463 km/h, le tout en utilisant une piste d'atterrissage et de décollage conventionnelle. Grâce à un système hybride, il pourrait atteindre 800 kilomètres d'autonomie.

Il ne s'agit toutefois que d'une maquette. La société s'intéresse davantage à son système de propulsion qu'à la vente d'aéronefs. Elle souligne néanmoins que cette technologie fonctionne pour les avions à décollage et atterrissage courts (ADAC), les drones ou même les potentiels taxis aériens eVTOL.

Le silence et l'efficacité semblent être les critères majeurs des aéronefs électriques, et les nouvelles technologies ne cessent d'évoluer pour répondre à la demande.