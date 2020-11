La «liste de la honte» de Mozilla  vous alerte sur les gadgets espions

Ces dernières années, les objets connectés ont trop souvent fait les gros titres pour de mauvaises raisons: le bracelet Halo d'Amazon surveille vos émotions, sa sonnette connectée Ring communique avec la police...

Comme tous les ans, la fondation Mozilla a publié sa «liste de la honte», comme la surnomme TechCrunch, officiellemment baptisée «Privacy not included» («vie privée non fournie»). «Cette année a donné un cru particulièrement gorgé d'appareils effrayants, compte tenu du développement des enceintes connectées, des caméras connectées et des litières connectées», écrit le site spécialiste des start-ups.

La plupart des équipements développés par Amazon, à l'exception du Kindle, figurent sur la liste; ils transmettent de nombreuses données personnelles à l'entreprise, qui n'a pas fait les preuves d'une gestion responsable de celles-ci. L'assistant personnel de Facebook, le Portal, est épinglé pour les mêmes raisons.

On y trouve aussi des objets moins attendus, comme une machine à café connectée ou un carnet Moleskine connecté. Sans forcément espionner en permanence, «ils ne donnent pas le type de garanties sur les données et la sécurité que toute entreprise qui collecte ces informations devrait donner», explique TechCrunch.

Voir le verre à moitié plein

Mais la liste met aussi en avant des appareils respectueux de la vie privée, comme les montres connectées développées par Withings ou Garmin, ou encore les sonnettes connectées concurrentes du Ring d'Amazon.

Cela ne signifie pas pour autant qu'elles peuvent être utilisées sans danger. TechCrunch recommande d'aller systématiquement dans les paramètres afin de désactiver, si possible, toute autorisation paraissant trop intrusive.

Mozilla propose d'autres outils pour préserver sa vie privée en ligne, tels que Firefox Monitor, qui vérifie si votre adresse e-mail est associée à une fuite de données, et Firefox Lockwise, un gestionnaire de mots de passe.

De nombreuses extensions pour Mozilla Firefox vous aident également à protéger vos données personnelles: Firefox Multi-Account Containers, Facebook Container, Cookie AutoDelete, Disconnect, Privacy Badger et Privacy Possum... Assurez-vous toutefois d'installer les bonnes extensions, au risque de vous retrouver espionné·e.