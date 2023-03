L'ombre de ChatGPT plane au-dessus des auteurs de fictions romantiques

D'après les chiffres de la BBC, la série de romans à l'eau de rose La Chronique des Bridgerton de l'autrice Julia Quinn a enregistré plus de 20 millions de ventes rien qu'aux États-Unis, ce qui en fait l'une des œuvres les plus lucratives du genre. Plus encore, son adaptation sur Netflix est l'une des séries les plus regardées de la plateforme. Preuve, si il en fallait une, de la popularité immense et toujours intacte des fictions romantiques.

Cependant, le développement des intelligences artificielles (IA) telles que l'agent conversationnel ChatGPT pourrait bien menacer de remplacer en partie les auteurs de ce genre littéraire, s'alarme la BBC. Développé par OpenAI, ChatGPT est entraîné à utiliser des données textuelles tirées d'internet, notamment de livres ou d'entrées Wikipédia. Grâce aux 300 milliards de mots inclus dans son système, l'IA peut produire des textes ayant tout l'air d'avoir été rédigés par la main humaine.

Certains s'inquiètent de son utilisation frauduleuse par des étudiants pendant des examens. D'autres, comme Julia Quinn, se sentent concernés par le fait qu'il est possible de demander au logiciel de produire une fiction dans un certain genre littéraire. Et si le résultat reste pour l'instant plutôt médiocre, la technologie va en s'améliorant.

Avant, «la qualité [des textes produits par des IA] était terrible», se rappelle Julia Quinn, à propos d'une fiction romantique générée il y a plusieurs années. Mais depuis l'arrivée de ChatGPT, la romancière à succès admet se sentir «mal à l'aise». Elle préfère cependant rester optimiste: «Je pense qu'une grande partie de la qualité d'une fiction réside dans la voix [le style, ndlr] de son auteur. J'aimerais penser que c'est quelque chose qu'une IA ne peut pas faire.»

S'adapter ou résister

Jill Rettberg, professeure à l'université de Bergen (Norvège) et experte des agents conversationnels, explique qu'il est important de comprendre comment marche ce type d'IA. «C'est comme le correcteur de votre téléphone. Si vous écrivez “Je suis en”, celui-ci prédira que vous allez ajouter “chemin”. ChatGPT fait la même chose: des prédictions. Mais avec bien plus de texte.»

Seulement, cette innovation arrive au moment où le succès des fictions romantiques explose: aux États-Unis, les ventes de ce type d'ouvrages ont augmenté de 52,4% en 2022 et elles ont plus que doublé ces trois dernières années en Angleterre.

Victoria Baines, professeure de technologie de l'information au Gresham College de Londres, affirme que la fiction romantique est souvent perçue comme étant très stéréotypée. C'est ce qui explique, selon elle, qu'autant de personnes l'imaginent directement menacée par ChatGPT.

Helen Hoang, romancière à succès notamment à l'origine du best-seller The Kiss Quotient, ne pense toutefois pas qu'une IA soit capable de créer des histoires qui parlent véritablement de l'expérience humaine. En revanche, elle espère qu'à l'avenir, cette technologie pourra faciliter le processus d'écriture. «Mais ce ne sera qu'un outil, elle ne remplacera jamais les humains.»