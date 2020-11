Oppo présente un prototype fou de smartphone à écran déroulable

Les smartphones à écran pliable comme le Galaxy Z Fold 2 de Samsung, le Mate Xs de Huawei, ou encore celui sur lequel Apple plancherait activement appartiennent peut-être déjà au passé.

Le fabricant chinois Oppo a profité d'un récent showcase futuriste pour présenter un prototype d'appareil à écran enroulable, nommé Oppo X 2021 et, il faut bien le dire, terriblement impressionnant.

Cela n'en est qu'à l'état de projet et la société est restée plutôt discrète sur l'ensemble de ses caractéristiques techniques. Oppo a néanmoins expliqué avoir appliqué au total 122 brevets pour concevoir ce papyrus high-tech, dont 12 spécifiquement pour l'écran enroulable.

Ce n'est plus la taille qui compte

L'idée est de disposer d'un objet de taille raisonnable (6,7 pouces, un peu plus grand qu'un iPhone 12) et de pouvoir, à l'envi et d'un simple geste, gagner quelques précieux centimètres carrés de visionnage.

Déroulé au maximum –par incréments selon l'utilisation souhaitée–, l'écran de l'Oppo X 2021 peut atteindre une diagonale de 7,4 pouces, rapprochant l'appareil d'une petite tablette comme l'iPad Mini (7,9 pouces).

«L'écran utilise des capteurs de haute précision qui le surveillent en temps réel, lui permettant d'être positionné précisément, de se rétracter ou de s'étendre avec fluidité», explique Oppo.

Comme le rappelle New Atlas, les écrans enroulables ne sont pas tout à fait une nouveauté. LG maîtrise la technologie et l'a déjà démontré pour un projet de téléviseur très haut de gamme.

Elle travaillerait elle aussi à l'appliquer à un smartphone, tout comme TCL, qui a plus tôt cette année fait la démonstration d'un prototype d'appareil à écran enroulable et déroulable, similaire dans son principe à l'Oppo x 2021.

OPPO X 2021 pic.twitter.com/dLUSQ2jwb0 — Ice universe (@UniverseIce) November 17, 2020

Si l'appareil existe déjà sous une forme fonctionnelle, nous sommes cependant loin d'une mise sur le marché, et plus loin encore d'une adoption massive de la technologie. Celle-ci ne dépendra pas que de son perfectionnement, mais aussi du désir qu'elle fera naître dans le grand public et des nouveaux usages qu'elle permettra.