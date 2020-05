Votre ordi peut aider la science à trouver un remède au Covid-19

Que vous soyez sur PC, Mac ou smartphone, vous pouvez aider des scientifiques à conduire des expériences virtuelles afin de déterminer quelles molécules pourraient être utilisées en traitement du Covid-19.

L'initiative se nomme OpenPandemics - Covid-19. Portée par Scripps Research et IBM, elle utilise le projet World Community Grid du géant de l'informatique pour mettre des ordinateurs du monde entier en réseau.

Créé en 2004, World Community Grid a contribué à la recherche sur le virus Ebola ainsi que le VIH. 770.000 personnes et 450 organisations ont partagé leur puissance de calcul avec lui. Sur le Covid-19, il a déjà permis d'effectuer 50.000 calculs.

Gagner du temps, économiser de l'argent

Ne pouvant pas tester chaque molécule en laboratoire, les scientifiques utilisent d'abord des simulations informatiques pour déterminer si une molécule peut fonctionner contre le Covid-19, explique Juan Hindo, qui s'occupe du World Community Grid chez IBM.

Puisque des millions de molécules sont testées, une puissance de calcul importante est nécessaire. Lorsque les scientifiques ne disposent pas d'un superordinateur, le projet OpenPandemics - Covid-19 constitue une solution. En mutualisant les ressources de multiples machines, on peut atteindre une puissance de calcul considérable.

Pour y participer, il suffit de créer un compte et de télécharger le logiciel World Community Grid. Celui-ci s'adapte à vos activités. Attention toutefois: cela nécessite de laisser tourner votre ordinateur autant que possible, mobilise davantage votre processeur et peut entraîner une usure prématurée de votre machine.