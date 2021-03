Un ex-directeur du renseignement américain promet des révélations fracassantes sur les OVNI

John Ratcliffe est assurément un champion du teaser. Invité sur la chaîne Fox News vendredi dernier, il a révélé qu'un rapport confidentiel serait déclassifié en juin, contenant de nombreuses observations d'OVNI dont certaines sont décrites comme «inexplicables».

«Nous parlons d'objets qui ont été vus par des pilotes de la Navy ou de l'US Air Force, ou qui ont été captés par imagerie satellite et qui, franchement, s'engagent dans des actions difficiles à expliquer», a-t-il affirmé.

Il cite «des mouvements difficiles à reproduire pour lesquels nous n'avons pas la technologie nécessaire» ou «des déplacements à des vitesses qui dépassent le mur du son sans produire de bang sonique».

Le chef du renseignement américain de Donald Trump enfonce le clou: «Il ne s'agit pas seulement de l'observation d'un pilote ou d'un satellite […] Habituellement, nous avons plusieurs dispositifs qui captent ces choses, et il y en a beaucoup plus que ce qui a été rendu public.»

Certaines observations peuvent certes s'expliquer par des phénomènes météo ou de perturbations visuelles, reconnait John Ratcliffe. «Il est aussi possible que nos adversaires disposent de technologies plus avancées que ce que nous pensions ou que nous avions réalisé. Mais il y a des cas où nous n'avons tout simplement pas d'explication valable pour ce que nous avons vu.»

Étudier l'inexplicable

Cette interview survient après la déclassification en avril 2020 de trois vidéos de «phénomènes aériens non identifiés» capturés entre 2004 et 2015 par les caméras d'avions de la marine.

Ces vidéos montrent des formes allongées flottant et accélérant contre le vent à des vitesses étonnantes, accompagnées des commentaires des pilotes stupéfaits. L'ancien sénateur Harry Reid avait alors publié un tweet dans lequel il affirmait que ces vidéos «ne faisaient qu'effleurer la surface» de ce que le gouvernement a dans ses dossiers.

Le sénateur, grand fan du sujet et à l'origine d'un programme secret baptisé Advanced Aerospace Threat Identification, créé en 2007 et consacré à l'étude des OVNI ou encore «à l'étude sur les trous de vers traversables, les portes d'étoiles et l'énergie négative».

À lire aussi Le Japon se prépare en cas de rencontre avec un ovni

Il n'est pas le seul convaincu. Dans les couloirs du Pentagone, on phosphore dur sur la question des OVNI, qui est prise très au sérieux. Selon un article du Washington Post de 2019, l'US Navy et l'US Air Force prépareraient des protocoles de signalement inédits, permettant de faire remonter leurs rencontres bizarres de manière formelle, afin de crédibiliser ces observations.

Ces vidéos seront dans un premier temps classées secret défense. Mais en attendant leur déclassification, on peut toujours marquer de rouge le 1er juin, date à laquelle seront diffusées celles évoquées par John Ratcliffe.