P-800 Onyx: le terrible missile russe que les Ukrainiens n'arrivent pas à abattre

Il y a quelques jours, nous vous parlions des systèmes de défense aérienne détournés en missiles offensifs par les Ukrainiens (et les Russes). Cette fois, on va s'intéresser au missile russe Onyx et au nouveau casse-tête qu'il pose pour l'armée ukrainienne.

À la fin du mois de juillet, la Russie a lancé une nouvelle salve d'attaques contre la ville d'Odessa (sud de l'Ukraine, sur les rives de la mer Noire), en s'appuyant pour la première fois dans de telles proportions sur un type de munition bien particulier: le P-800 Onyx.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Déployée depuis plus de vingt ans sur le terrain, cette arme a été pensée comme un missile antinavire. Mais l'État-major russe a visiblement décidé de la détourner de sa mission première, en ciblant des infrastructures terrestres, au grand dam des forces ukrainiennes, comme le rapporte le Kyiv Post.

Yuri Ihnat, porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, explique pourquoi: «Les missiles P-800 Onyx sont conçus pour détruire des embarcations et des vaisseaux, ils volent à 3.000 km/h, ce qui est très rapide.»

Un missile quasi inarrêtable

Sa vitesse supersonique le rend très compliqué à détecter et à intercepter. Mais ce n'est pas tout: ses trajectoires de vol posent de sérieux problèmes à l'armée ukrainienne. Conçu pour pouvoir voler à très basse altitude en rasant l'eau, il peut aussi s'élever très haut au lancement avant de retomber sur sa cible.

«Il est très difficile de faire face à ce genre de missiles, mais il est possible d'avoir une influence sur eux grâce à la guerre électronique», ajoute Yuri Ihnat. Celui-ci précise aussi que le seul moyen efficace de les intercepter est d'utiliser des systèmes de défense antimissiles fournis par les occidentaux comme le MIM-104 Patriot américain ou le système sol-air moyenne portée/terrestre français, le SAMP/T Mamba. Le problème? Ces systèmes, présents sur le sol ukrainien, ne le sont pas en quantité suffisante pour protéger l'intégralité du territoire.

À lire aussi Le top 13 des missiles les plus dangereux au monde

Développé au début des années 1980 en URSS et déployé officiellement depuis 2002, le P-800 Onyx peut aussi bien être lancé d'un navire ou d'un sous-marin que d'un lance-missiles terrestre.

Ce fut le cas dans les récentes attaques menées dans le sud de l'Ukraine, où la Russie utiliserait pour ce faire ses systèmes mobiles de missiles de défense côtière, les K-300P Bastion-P, déjà déployés en Crimée en 2014. Un défi de plus à relever pour l'armée ukrainienne.