Le patron de Reddit en guerre contre TikTok

Interrogé sur le modèle de TikTok, lors de la conférence Social 2030 organisée par Lightspeed Venture et par Slow Ventures, deux sociétés investissant dans la tech, Huffman n'a pas maché ses mots: «Peut-être que je vais regretter d'avoir dit ça mais, pour moi, cette application se comporte fondamentalement comme un parasite, toujours en train d'écouter ses utilisateurs. Leur technologie de tracking est véritablement effrayante et je ne peux pas me résoudre à l'installer sur mon téléphone.»

La technologie à laquelle fait référence le directeur de Reddit associe un système de traçage au navigateur afin de déterminer quel utilisateur regarde et partage sa vidéo depuis l'application sur le web. ByteDance, l'entreprise chinoise propriétaire de TikTok, se défend de tout espionnage et explique que cette technologie sert uniquement à identifier les activités malveillantes.

Au cœur de nombreuses polémiques

Bien avant la sortie de Steve Huffman, TikTok fut déjà l'objet de vives critiques. Pour avoir collecté illégalement les données d'enfants de moins de 13 ans, l'application a été condamnée par la Federal Trade Commission américaine (FTC), l'équivalent de notre DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes), a verser une amende de 5,7 millions de dollars (soit 5,1 millions d'euros).

TikTok ferait actuellement l'objet d'un examen ordonné par le gouvernement américain afin de déterminer si son activité représente une menace pour les intérêts nationaux. En plus d'être attaquée sur sa politique d'utilisation, on rappellera que TikTok suscite régulièrement des inquiétudes pour l'hyper sexualisation de ses contenus, certains accusant la plateforme, si prisée des ados, d'être devenue un repaire à prédateurs sexuels.

Le directeur de Reddit, n'est pas le seul grand nom de la tech a avoir critiqué la plateforme chinoise. Sur Byers Market, un podcast de la chaîne NBC, Sheryl Sandberg, directrice des opérations chez Facebook, s'est inquiétée de la croissance fulgurante de TikTok estimant que la politique de collecte des données de l'entreprise chinoise suscite des inquiétudes légitimes. Avec possiblement de lourdes sanctions à la clé. Rappelons en effet que Facebook, déjà impliqué dans le scandale Cambridge Analytica qui a faussé les primaires républicaines de 2016, s'est vu l'an dernier contraint par la FTC à payer une amende record de 5 milliards de dollars pour avoir mal protégé les données de ses utilisateurs.

Steve Huffman recommande donc aux gens de ne pas installer ce «logiciel espion» sur leur téléphone. Interrogé par Fast Company, un porte-parole de TikTok a de son côté dénoncé «des accusations non fondées, sans l'ombre de la moindre preuve».