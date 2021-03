Le PDG de Slack annonce copier Clubhouse lors d'une discussion sur Clubhouse

Depuis le début de la pandémie et avec la généralisation du travail à distance, Slack, un service de messagerie en ligne organisée par canaux, est désormais l'une des entreprises les plus en vue du secteur des réseaux sociaux ou des outils collectifs de productivité.

Ayant battu son record d'utilisateurs journaliers, la société est une concurrente plus que sérieuse à Microsoft Teams et s'affirme comme un logiciel incontournable dans les entreprises. Slack se sent donc pousser des ailes et aspire à devenir plus qu'une simple messagerie.

Dans la grande tradition des réseaux sociaux qui, pour rester dans le vent, copient les bonnes idées des concurrents, Slack annonce toute une série de nouveautés. Son PDG Stewart Butterfield a déclaré qu'il souhaitait mettre en place un système d'échange audio qui n'aurait pas besoin d'être programmé, à la manière du très prisé Clubhouse.

Le plagiat de ce réseau social en vogue est totalement assumé: Butterfield l'a annoncé dans un salon vocal Clubhouse, alors même que le PDG de Clubhouse était présent dans la discussion, selon The Hustle.

Slack's CEO Stewart Butterfield made a huge announcement:



- On Clubhouse

- About building their own Clubhouse into Slack

- While Clubhouse's CEO was also a speaker



DAMN.



This is exactly what was said while Clubhouse's CEO raged while on mute: pic.twitter.com/DQxF9hLkwE