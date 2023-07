Cette nouvelle peinture pourrait aider à rafraîchir la Terre

Laurent Voulzy voulait sauver le monde (et changer les choses) avec des bouquets de roses, mais on se dirigerait plutôt vers des grands seaux de peinture, si on en croit cet article de Popular Mechanics.

Des chercheurs de l'Université Purdue dans l'Indiana ont en effet mis au point la peinture la plus blanche du monde, capable de renvoyer 98% des rayons du soleil dans l'espace. Pour vous faire une idée, c'est 1% plus blanc qu'un album de Vianney.





En quoi pourrait-elle sauver le monde? En le refroidissant, tout simplement. Vous avez déjà fait l'expérience du t-shirt noir en été qui absorbe les rayons du Soleil, quand un t-shirt blanc les renvoie et permet en théorie de moins vite crever de chaud? Eh bien là, c'est tout à fait la même chose.

En peignant tout ce qu'on peut peindre avec ce nouvel ultra-blanc, et notamment les toits des bâtiments, nous pourrions faire considérablement baisser la température globale de la Terre, température qui n'a pas prévu de baisser toute seule dans les années à venir –bien au contraire.

Une baisse de 6°C

Refléter 98% des rayons du Soleil pourrait rafraîchir une surface de plus de 6°C et abaisser les besoins en climatisation de 40%, permettant au passage des économies d'énergie. Et si vous avez peur qu'à l'instar de la neige, cette peinture ultra-blanche aveugle quiconque la regarde, ne craignez rien, elle a été conçue pour que la lumière se disperse dans toutes les directions et ne vous grille pas la cornée.

Un problème subsiste cependant: sa composition. En effet, le sulfate de baryum indispensable à la fabrication de cette substance plus blanche que blanche ne s'obtient que par minage et son exploitation est néfaste pour l'environnement, ce qui risque d'être un frein pour la production à grande échelle.

Il ne s'agit évidemment pas d'une méthode miracle pour endiguer le dérèglement climatique, mais elle pourrait néanmoins nous permettre de gagner un peu de temps alors que s'amorce une transition énergétique indispensable à la survie de notre planète, de sa biodiversité et de l'humanité.

Et de sauver Laurent Voulzy.