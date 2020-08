Le Pentagone aura bientôt sa propre station spatiale

Le 14 juillet dernier, l'entreprise Sierra Nevada Corporation (SNC) a annoncé la signature d'un contrat avec le Pentagone pour développer un «avant-poste spatial».

Les militaires américain·es sont de plus en plus intéressé·es par les opérations au niveau des orbites terrestres et de l'espace cislunaire, dans un contexte de tensions spatiales avec la Chine et la Russie. Fin 2019, Donald Trump a d'ailleurs créé une nouvelle branche de l'armée américaine, l'US Space Force.

En réalité, SNC va modifier son véhicule de transport spatial Shooting Star pour en faire un avant-poste spatial. Celui-ci était initialement conçu pour approvisionner la station spatiale internationale (ISS).

À lire aussi Quand un satellite russe espionne un satellite espion américain

Selon le communiqué de l'entreprise, cet avant-post serait chargé des missions d'«assemblage spatial, de microgravité, d'expérimentation, de logistique, de fabrication, de formation, de tests et d'évaluation».

L'«assemblage spatial» désigne l'action d'assembler et de mettre en orbite des satellites et des véhicules spatiaux directement depuis l'espace –c'est l'un des objectifs prioritaires du Pentagone dans ce domaine.

Aux armes, satellites

«Les futurs avant-postes peuvent être basés sur une variété d'orbites, y compris une orbite terrestre moyenne, une orbite hautement elliptique ou des orbites géosynchrones pour inclure des orbites de transfert GSO et des orbites cislunaires», détaille SNC.

La station pourrait servir à tester des systèmes de communications, de partage de données ou de navigation, selon The Drive. Étant modulable, elle pourrait être progressivement agrandie.

À lire aussi Missile antisatellite: la Russie relance la guerre des étoiles

«L'avant-poste pourrait également embarquer des capteurs à des fins de renseignement, de surveillance ou de reconnaissance, ou des armes défensives ou offensives», explique The Drive.

Il pourrait aussi appuyer des opérations militaires conduites sur Terre. Il faut dire que le traité de l'espace (1967), dont les Etats-Unis sont signataires, interdit de déployer des armes de destruction massive dans l'espace, mais pas d'armer des satellites. Ce que la Russie semble, justement, avoir fait avec succès.