Les performances folles du Tour de France sont-elles dues au dopage mécanique?

«Comment a-t-il fait?» C'est la question que tout le monde, ou presque, se pose après la performance du coureur danois Jonas Vingegaard. En tout cas on se la pose, à la rédaction, depuis la fin de la 16e étape du Tour de France, un contre-la-montre entre Passy et Combloux. Avec 1'38'' d'avance sur son rival, le Tchèque Tadej Pogačar, le leader de la Team Jumbo-Visma a relancé les soupçons de dopage: biologique, bien sûr, mais aussi mécanique.

Car on peut truquer les corps comme les machines. Depuis de nombreuses années, les accusations se multiplient sans déboucher sur des preuves convaincantes, excepté dans le cas d'une cycliste belge, Femke Van den Driessche: en 2016, au Championnat du monde espoirs de cyclo-cross, un moteur avait été découvert dans son vélo lors d'un contrôle de l'Union cycliste internationale (UCI).





Face à l'amélioration permanente des performances sur ce tour 2023, les journalistes de la rubrique vélo d'Outside ont mené l'enquête en interrogeant des officiels et certains coureurs du peloton. «La plupart pense que personne n'oserait utiliser de moteur ou de système de propulsion magnétique, vu les contrôles quotidiens de l'UCI menés chaque jour à l'aide de scanners et de rayons X», écrivent nos confrères.

Des contrôles réguliers, mais...

L'organisation internationale opère donc des contrôles réguliers. Le vélo du maillot jaune est systématiquement inspecté après chaque étape, comme ceux des maillots vert, blanc, à pois, et de quelques participants pris au hasard. Sont recherchés des moteurs, des batteries, des câbles ou tout élément dont la masse et la densité ne seraient pas raccord avec ce qu'on s'attend à trouver dans un vélo moderne en fibre de carbone.

Ainsi, depuis cinq ans que l'UCI vérifie les vélos, aucune triche n'a pu être décelée. Mais certains restent sceptiques face à ces roues qui continuent de tourner bizarrement, à ces changements de roue aléatoires au cours de la course et, surtout, à ces accélérations soudaines à la suite de mouvements suspects de la main sur le guidon.

De l'électricité dans les vélos? Mais il y en a déjà ma bonne dame!

Les technologies actuelles pourraient permettre de dissimuler des moteurs dans les vélos de course modernes, d'autant qu'ils comportent déjà des batteries pour les dérailleurs électroniques. Ces accus pourraient-ils servir à alimenter sinon un vrai moteur, un genre d'assistance légère pour limiter l'effort des coureurs tout au long de l'étape et leur permettre de rester frais pour les derniers kilomètres, généralement les plus déterminants dans la victoire? Et que peut-il se passer lors des échanges de vélos pendant une étape? S'ils sont légitimes après un problème mécanique, ils pourraient être l'occasion d'utiliser un vélo propre jusqu'à l'arrivée et de passer scan et radiographie sans crainte.

Michael Rogers, ancien coureur désormais membre de l'UCI, l'assure: l'organisation surveille de près les vélos utilisés pour chaque étape du Tour et reste particulièrement vigilante face aux performances suspectes, aux changements de vélos, de roues ou d'autres équipements et à tout comportement mécanique étrange: «Nous avons des gens qui étiquettent les vélos après la course pour les radiographier. Et nous travaillons avec la VAR, qui surveille les vidéos pour détecter toute activité suspecte, et nous gardons une trace de tout cela.»

Si le doute persiste, les vélos peuvent être intégralement démontés, comme en 2020, quand un technicien de l'UCI avait voulu démonter le vélo de Primož Roglič au sommet de l'étape du col de la Loze. Aucune assistance motorisée n'avait été trouvée.

Au cœur du peloton, où l'on assure que toute le monde est propre sur le plan biologique, on ne croit pas non plus au dopage mécanique.

«Personnellement, je ne pense pas que cela se produise. Je suis un optimiste. C'est la même chose avec le dopage, je pense que le sport est assez propre», estime Michael Woods, de l'équipe Israel-Premier Tech, quand Caleb Ewan, coureur de la Lotto, veut croire que ces excellents temps sont «dus au fait que les vélos sont plus rapides, que les connaissances et l'entraînement s'améliorent». Bref, «à l'évolution humaine».