Avez-vous déjà entendu parler de la peste bleue, qui a dévasté l'URSS dans les années 1970?

Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de l'infâme peste bleue qui a touché l'URSS dans les années 1970. Ni de la super tempête solaire et du gigantesque black-out qui frappèrent les États-Unis en 2012. Encore moins du giga tremblement de terre (de magnitude 9,1 sur l'échelle de Richter) qui dévasta la côte ouest de l'Amérique du Nord.

Pas de panique: ce n'est pas parce que vous êtes amnésique. La vérité, raconte Vice, c'est que ces événements n'ont jamais existé: ils sont le fruit de l'imagination débordante des utilisateurs de Midjourney, cette intelligence artificielle (IA) permettant de générer des images stupéfiantes à partir d'une description donnée sous forme de texte. Car sur Reddit, certains s'en donnent à cœur joie: ils partagent les diaporamas qu'ils ont confectionnés, lesquels retracent le déroulement de ces catastrophes naturelles et autres tragédies... totalement fictives.

Les photographies publiées, associées à des légendes aux petits oignons, sont éminemment crédibles. Seule une phase de vérification permet de vérifier que ces drames n'ont en fait jamais eu lieu. Mais voilà: recouper les informations, s'assurer que les faits décrits se soient bien produits, c'est un travail journalistique dont les adeptes des «fake news» sont peu coutumiers.

Certaines galeries photographiques risquent donc fort d'alimenter des théories du complot déjà bien ancrées dans certains crânes. C'est le cas de cette croyance selon laquelle aucun humain n'a jamais marché sur la Lune. Pour les complotistes, l'alunissage du 21 juillet 1969 aurait été reconstitué en studio, certains affirmant même que c'est Stanley Kubrick qui aurait filmé le (faux) premier pas de Neil Armstrong sur le satellite terrestre.

La série de photos «Staging the Moon Landing, 1969», composée de quatre clichés permettant d'assister aux coulisses du tournage qui aurait permis de simuler l'arrivée d'Apollo 11 sur la Lune, risque ainsi fort d'être prise pour argent comptant par plus d'un individu. «J'ai hâte de voir ça sur le Facebook de mon oncle dans six mois», commente l'un des utilisateurs de Reddit avec ironie.



Jordan Rhone, l'auteur (est-ce vraiment le mot qui convient?) de ces clichés lunaires, explique que son objectif était justement de «se moquer des adeptes des théories du complot». «Les conspirations sont populaires car elles sont le résultat de discussions entre personnes ignorantes. Leur jeter ces images au visage est juste une façon de me payer leur tête, ce qui contribuera –je pense– à les faire taire.»

Méfiez-vous des contrefaçons

La vision de Jordan Rhone est toutefois bien optimiste, puisque du pape François en doudoune Balenciaga à Donald Trump menotté par les autorités, les images bidonnées semblent actuellement parvenir à se frayer un chemin dans l'actualité et à berner une partie des personnes qui les croisent au fil de leurs balades sur les réseaux sociaux.

C'est le cas de la mannequin Chrissy Teigen, 13 millions de followers sur Twitter, qui a reconnu en toute humilité avoir cru à la photo du Pape. «Je ne survivrai pas à ces technologies futuristes», a-t-elle ajouté. Mais tout le monde est loin de faire amende honorable, les complotistes ayant plutôt tendance à s'obstiner coûte que coûte.

Si la section de Reddit dédiée à ces faux événements est assez délectable pour qui a conscience de mettre les pieds dans un musée de la fausse information, l'ensemble des images et des légendes produites pousse évidemment à s'interroger sur la façon dont, à l'avenir, il conviendra de lutter contre les infos créées de toute pièce.

Les plateformes sont actuellement en train de plancher sur le sujet, à l'image de TikTok, qui vient d'annoncer que toutes les scènes réalistes mais générées par une IA devraient désormais être accompagnées d'un message d'avertissement. Dans les conditions d'utilisation de Twitter, on peut aussi lire qu'il est interdit de «partager des contenus synthétiques, modifiés ou hors-contexte, susceptibles de tromper les individus». Ce qui implique un travail de modération que la société d'Elon Musk n'a sans doute pas les épaules suffisantes pour assurer actuellement.