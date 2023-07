Le plan de Vodafone contre les cyberattaques quantiques de nos smartphones

Vous le savez si vous lisez régulièrement korii., les nouveaux ordinateurs quantiques sont particulièrement performants et diminuent considérablement le temps de calcul nécessaire aux ordinateurs classiques. C'est une chance, car ils permettent la résolution de problèmes très complexes, mais aussi une menace. Leur puissance permet aussi de craquer en un tournemain les algorithmes de chiffrement utilisés pour protéger réseaux et données.

Ainsi, le groupe de télécommunications britannique Vodafone a décidé d'anticiper l'âge du quantique, inquiète de la menace qui plane au-dessus de ses réseaux téléphoniques, vulnérables à des attaques de ce nouveau type.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Comme l'écrit le média économique Quartz, Vodafone a ainsi annoncé le 5 juillet 2023 qu'elle s'associait à Sandbox AQ. Ensemble, les deux entreprises vont tester un nouveau concept de VPN à sécurité quantique, afin de protéger toutes celles et ceux qui utilisent leur smartphone à des fins professionnelles.

Présidée par l'ancien PDG de Google (2001-2011), Eric Schmidt, la start-up américaine Sandbox AQ, détenue auparavant par Alphabet et indépendante depuis l'année dernière, a levé 500 millions de dollars pour mener à bien ce projet.

Voler maintenant, déchiffrer plus tard

Pour ce faire, les deux entreprises vont utiliser des algorithmes de cryptographie quantique mis à disposition par le National Institute of Standards and Technology (NIST), une agence du ministère du Commerce des États-Unis. Dans leur ligne de mire, plusieurs techniques de piratage quantique et particulièrement celle dite du «store now, decrypt later» (SNDL), qui consiste à voler des données impossibles à déchiffrer sur le moment, en comptant sur les progrès technologiques pour le faire plus tard.

«Bien qu'il faille encore attendre quelques années avant de disposer d'ordinateurs quantiques appropriés sur le plan cryptographique, la menace soulevée par les agresseurs dotés de pouvoirs quantiques est déjà présente aujourd'hui», note Luke Ibbetson, responsable de la recherche et du développement chez Vodafone.

À lire aussi Pourrait-on uploader notre conscience dans un ordinateur quantique?

Ainsi, l'opérateur mène une série d'expériences pour tester plusieurs scénarios de vulnérabilité quantique pour les smartphones, estimant que «les acteurs de cette menace peuvent déjà récolter des données en prévision de la révolution de l'informatique quantique».

«Nous avons testé l'impact de la cryptographie post-quantique (PQC), visant à protéger nos appareils dans le futur, sur des activités que beaucoup d'entre nous effectuent tous les jours», explique Luke Ibbetson, en citant la navigation sur le web, la diffusion vidéo et audio, les jeux sur mobiles, l'utilisation des réseaux sociaux ou des applications de chat, «à l'aide de mobiles équipés de PQC, ce qui a permis de tester les performances du réseau et d'évaluer l'expérience de l'utilisateur».