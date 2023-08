La pluie, nouvelle source d'énergie renouvelable?

Nos amis bretons et grands-bretons vont peut-être pouvoir orner leurs toits de panneaux solaires. Ou presque: de panneaux qui transforment la pluie en électricité. Depuis de nombreuses années, les scientifiques tentent de transformer cette eau qui tombe du ciel, mais se heurtent à un problème technique.

Comme l'explique le site Interesting Engineering, on sait déjà produire de l'électricité à partir du contact entre solides et liquides, ou utiliser ce que l'on appelle des nanogénérateurs triboélectriques (TENG en anglais) pour changer l'énergie des vagues en énergie électrique.





Des travaux antérieurs ont aussi permis de développer des nanogénérateurs triboélectriques réagissant aux gouttes de pluie, les D-TENG, avec des résultats surprenants par la quantité d'énergie produite… mais à l'échelle microscopique.

Il aurait ainsi fallu une énorme quantité de ces générateurs pour concurrencer les centrales électriques actuelles. Or, ce qui fonctionnait à l'échelle d'un D-TENG ne fonctionnait plus quand on les associait à grande échelle, leur interconnexion réduisant drastiquement leur rendement.

Une équipe de recherche de la Tsinghua Shenzhen International Graduate School en Chine s'est inspirée des panneaux solaires pour réduire l'effet indésirable lié à l'interconnexion, avec une technologie décrite avec précision dans la revue iEnergy.

Et ça marche: «La puissance de sortie maximale des générateurs […] atteint 200 watts par mètre carré.» Ne reste plus qu'à faire passer la découverte du laboratoire à l'usine.