Quand Pornhub se met à faire de la politique

En France, en théorie, la pornographie sur internet n'est accessible qu'aux personnes majeures. Dans les faits, des millions de mineurs visitent des sites pour adultes chaque mois, la vérification de l'âge étant presque inexistante. Dans l'Hexagone, selon les chiffres de l'Arcom, 2,3 millions de jeunes âgés de moins de 18 ans visitent mensuellement une plateforme pornographique. Face à ce phénomène global, de nombreux pays mettent en place des législations afin de limiter l'accès aux mineurs à ces sites.

Pour certains États des États-Unis, la solution trouvée consiste à obliger les utilisateurs à transmettre numériquement une pièce d'identité afin de vérifier leur âge. Une technique qui n'est pas pour plaire au géant de la pornographie Pornhub. Comme le rapporte le média Gizmodo, la plateforme a pris un ton politique durant cette première semaine du mois de juin: au lieu d'inciter les internautes à lancer une vidéo, elle les a poussés à contacter les législateurs afin de les inviter à reconsidérer leurs lois.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Il s'agit surtout des utilisateurs de l'Arkansas, de Virginie et du Mississippi, trois États qui ont récemment adopté des lois sur la vérification de l'âge par pièce d'identité sur les sites pour adultes. En réponse, Pornhub a décidé d'accueillir ses visiteurs avec un message vidéo sous forme de pop-up, délivré par Cherie Deville, une actrice porno.

«Bien que la sécurité et la conformité soient au premier plan de notre mission, donner votre carte d'identité chaque fois que vous voulez visiter une plateforme pour adultes n'est pas la solution la plus efficace pour vérifier votre âge, avance Cherie Deville dans la vidéo. Dans les faits, cela va mettre vos enfants et votre vie privée en danger.»

Elle supplie ensuite les utilisateurs d'appuyer sur un bouton, qui enverrait une lettre aux législateurs concernés, «avant qu'il ne soit trop tard». Il est à se demander justement s'il n'est pas déjà «trop tard», les lois ayant été approuvées par les chambres des représentants des trois États concernés.

Une autre solution?

Pornhub met en avant une solution toute trouvée: faire vérifier l'âge non pas par le site, mais par l'appareil sur lequel navigue l'utilisateur. «Beaucoup [d'entre-eux] proposent déjà des fonctionnalités de contrôle parental, gratuites et faciles à utiliser, qui peuvent empêcher les enfants d'avoir accès à du contenu adulte, sans pour autant risquer de divulguer vos données sensibles», justifie Cherie Deville. Comme le rappelle Vice, des experts en sécurité informatique ont alerté sur le fait que ces lois qui nécessitent l'enregistrement de la carte d'identité sont une «bombe à retardement» pour l'usurpation d'identité.

À lire aussi Sur le site porno xHamster, une modération bénévole qui pose question

Selon Gizmodo, la solution proposée par Pornhub aurait un autre avantage pour la plateforme. Elle permettrait au géant de la pornographie de décharger le coût de ces nouvelles règles sur les fabricants de téléphones portables et de matériel informatique.

Afin d'espérer trouver un moyen alternatif pour faire vérifier l'âge, la société d'investissement Ethical Capital Partners (ECP), propriétaire de MindGeek, maison mère de Pornhub et d'une flopée d'autres sites ou studios de production pornographiques, courtise les géants de la tech comme Google, Apple ou encore Microsoft.

Selon CNN, ECP aurait suggéré à ces entreprises de développer un moyen d'entreposer l'âge de l'utilisateur de manière sécurisée sur les appareils qu'ils développent, et un moyen pour que leur système d'exploitation communique automatiquement avec les sites, afin de vérifier l'âge. Reste à voir si les firmes de la Silicon Valley accèderont à cette requête destinée uniquement à satisfaire l'industrie du porno.