Pourquoi un F/A-18 flambant neuf de la Navy porte des toilettes sous son aile

Les unités militaires ont aussi leurs traditions bizarres et blagues potaches, et celle du Strike Fighter Squadron 25 de l'US Navy, également connu sous le nom de VFA-25 «First of the Fleet» est sans doute l'une des plus bizarres.

Pourquoi diable a-t-on pu apercevoir, notamment sur les drôles de photos publiées dans un article de The War Zone relatant l'histoire, des toilettes attachées sous les ailes d'un F/A-18 Super Hornet Block III flambant neuf?

L'«affaire» remonte au milan des années 60. L'escadre, fameuse pour ses exploits au combat lors de la Seconde guerre mondiale, puis lors de la guerre en Corée et celle du Vietnam, a souhaité en novembre 1965 organiser une célébration «originale» pour le jour –pourtant funeste– où elle atteindrait les 3 millions de tonnes de projectiles lancés sur ses diverses cibles.

Le A-1H Skyraider portant le numéro 572, fort à propos nommé «Paper Tiger II», était préparé pour l'occasion par l'équipage de l'USS Midway pour une véritable mission de bombardement au Nord-Vietnam. Sous son aile droite, aux côtés d'autres charges autrement plus explosives, une drôle de bombe: des toilettes.

Humour de chiottes

«Les toilettes étaient endommagées, et allaient être jetées par dessus bord, se souvient Clint Johnson. L'un de nos aviateurs les a sauvées et les techniciens ont fabriqué pour elles un emport, des ailettes et un nez. L'équipage a maintenu une position permettant de bloquer la vue du patron et du Capitaine alors que l'avion s'avançait pour être lancé. Juste au moment où il a été catapulté, nous avons eu un message depuis le pont, "Bon sang, qu'est-ce qu'il y avait sous l'aile droite du 572?"»

«Il y avait beaucoup de blagues avec le renseignement aérien sur la guerre bactériologique», se marrait aussi, dans le même récit, le militaire. Que s'est-il donc passé en 2022 pour que la blague soit reproduite, cette fois avec un F/A-18 Super Hornet des plus rutilants?

C'est cette fois le «Warrant Officer» Wayne Toth, en charge d'aspects techniques autour des aéronefs du Strike Fighter Squadron 25, qui raconte l'histoire modernisée à The Warzone.

«Je suis le "Gunner" [responsable des armements] de la VFA-25. Nous avons eu un changement de commandement, et nous avons décidé de refaire le coup. Cette fois sur un Super Hornet Block III neuf. L'une de mes comparses, Meagan Rickets, a dégoté des toilettes sur le marché et je me suis occupé de la découpe de l'acier, utilisant des emplacements de MK-76, créant les ailettes avec des échappements recyclés, et notre Corrosion Control s'est occupé des autocollants.»

Comme celle de 1965, qui a été lancée sur le Nord-Vietnam, cette bombe d'un drôle de genre a-t-elle été lancée, afin de montrer au nouveau commandement la qualité technique du personnel du VFA-25 «First of the Fleet»? L'article de The Warzone ne le dit pas, mais il serait dommage –et étonnant– que la blague se soit arrêtée à ce (pas si) simple montage.