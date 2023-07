Pourquoi les Marines américains vont abandonner leurs tanks?

Nouveaux objectifs et nouveaux budgets: le Corps des Marines des États-Unis doit s'adapter, comme tout le monde. Ainsi, dans le cadre de son plan Force Design 2030, le plus ambitieux depuis des dizaines d'années, cette branche des forces armées américaines va se faire plus légère et plus mobile, mais aussi plus meurtrière.

Convaincus que le prochain grand conflit ressemblera davantage à la Seconde Guerre mondiale (vue du côté américain, c'est-à-dire focalisée sur la prise d'îles et l'assaut de côtes, comme ce fut le cas dans le Pacifique à l'époque) qu'aux guerres récentes menées en Irak et en Afghanistan, où les troupes étaient celles d'une armée de terre, les stratèges veulent mettre la pédale douce sur l'utilisation de tanks, canons et obusiers, au profit d'appareils et de tactiques plus agiles.





Car les prochaines zones de guerre, dans le cas d'un conflit avec la Russie et la Chine, pourraient être situées en mer Baltique ou en mer de Chine méridionale. Ainsi, le plan Force Design 2030 sera l'occasion de choix radicaux, indique le site du magazine américain Popular Mechanics. Contrairement à ce que leur nom indique, le Corps des Marines dispose de nombreuses pièces destinées aux combats terrestres. Celles-ci seront transférées à l'armée de Terre quand le Marines Corps bénéficiera de nouveaux engins.

Nouvelles troupes pour une nouvelle vie

Plus de 450 tanks seront cédés, ainsi que l'équipement qui permet aux chars de franchir les rivières, les fossés et autres obstacles. Forte réduction, aussi, d'obusiers M777 de 155 millimètres et baisse plus modeste du nombre d'hélicoptères. Enfin, au niveau des troupes, le nombre de bataillons d'infanterie passera de vingt-quatre à vingt-et-un et chaque bataillon verra son effectif réduit de 10%.

Pour compenser, les Marines renforceront leurs stocks de drones terrestres, aériens et maritimes, de camions lance-roquettes M142 Himars, de roquettes à guidage de précision qui se sont révélées fort efficaces sur le sol ukrainien et des véhicules robotisés NMESIS, armés d'un nouveau missile de frappe naval.

Trois nouveaux régiments littoraux de Marines (Marines Littoral Regiments ou MLR) seront créés, rapporte également Popular Mechanics. Ces unités terrestres peuvent être efficaces sur terre comme en mer et dans les airs, au contraire des autres régiments, spécialisés dans le combat terrestre.

Et avec tout ça, une nouvelle stratégie: en cas de conflit, un MLR utiliserait son bataillon d'infanterie pour créer une base avancée sur une île ennemie, avant d'utiliser des missiles antinavires et des missiles de défense aérienne pour fortifier sa position, afin de créer une zone d'exclusion. Au lieu de concentrer tous les missiles antinavires et sol-air en un seul endroit pour en faciliter le contrôle, il les répartirait sur une vaste zone afin d'éviter qu'ils ne soient détruits par une attaque unique. Une fois l'ennemi neutralisé sur la zone en question, le MLR pourra prendre une autre zone.

Ces trois régiments seront enfin placés dans des endroits stratégiques: à Hawaï, à Okinawa (île japonaise au sud-ouest de l'archipel nippon), et le dernier probablement dans un lieu permettant une action rapide dans l'océan Atlantique ou la mer Baltique.