Pourquoi la Russie masse-t-elle de vieux biplans An-2 à la frontière ukrainienne?

Des observateurs du conflit entre la Russie et l'Ukraine ont récemment fait une découverte surprenante. Des images satellites obtenues par le site The Avionist révèlent qu'aux alentours du 28 février, la Russie a déployé, non loin de la frontière, des avions An-2. Antédiluviens, ces appareils sont des biplans agricoles qui ont souvent été utilisés militairement, et dont le premier vol remonte à 1947.

Une quarantaines de ces avions sont apparus sur la base aérienne de Seshcha, dans l'Oblast de Briansk, qui partage une frontière avec le nord de l'Ukraine. Les engins militaires russes ne sont certes pas forcément tous dernier cri, mais l'utilisation d'avions conçus il y a soixante-quinze ans est tout de même étonnante.

Selon The Avionist, il est possible que ces antiquités soient destinées non pas à attaquer directement mais à simuler une offensive d'hélicoptères ou de drones afin d'observer la réaction des défenses aériennes ukrainiennes, et de préparer le terrain pour une attaque réelle consécutive.

C'est une technique qui aurait déjà été utilisée en 2020, lors de l'invasion de la région arménienne de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan. À l'époque, un média russe expliquait que les pilotes azéris décollaient normalement, pointaient leurs avions dans la direction voulue, puis quittaient l'appareil afin de le laisser voler seul.

Cela permet de sacrifier des appareils vieillissants afin d'identifier les batteries anti-aériennes puis de les détruire, en prévision d'offensives réelles.

Cette possibilité a été publiquement évoquée sur Twitter par le sénateur des États-Unis Marco Rubio, qui indique que les «Colts» (le nom de code de l'Otan pour les An-2) pourraient avoir été «convertis en drones afin de servir de leurres pour activer les défenses anti-aériennes de l'Ukraine et identifier leurs positions». Rubio est le vice-président républicain du comité de renseignement du Sénat.

In western #Russia #Putin has deployed 42 An-2 “Colt” biplanes & a 300% increase in combat aircraft



There are indications the “Colts” may have been converted to drones for use as decoys to trigger an air defense response from #Ukraine that would identify their location