Avec ses processeurs Ryzen 5000, AMD enfonce Intel et drague les gamers

L'époque où Intel faisait la pluie, le beau temps et la loi sur les entrailles des ordinateurs personnels, tant portables que fixes, semble loin. Alors que l'entreprise teasait dans la discrétion la mise sur le marché début 2021 de ses processeurs Rocket Lake-S, les observateurs n'avaient d'attention que pour son ennemi le plus juré, AMD.

Le fondeur de Santa Clara organisait ainsi le 8 octobre le dévoilement spectaculaire de sa nouvelle gamme de CPU, la série Ryzen 5000, dotée d'une architecture Zen 3 de nouvelle génération et qui, elle, sera disponible à l'achat dès le 5 novembre.

Et alors que la firme se fait les dents et la réputation en fournissant à la fois Sony pour sa Playstation 5 et Microsoft pour sa Xbox Series X | S, elle se permet ici une sacrée promesse: offrir avec le Ryzen 5900X «le meilleur CPU au monde pour les gamers», rien que ça.

Toujours mieux

Comme le note The Verge, c'est la réponse du fondeur à la fondeuse, Intel ayant présenté au printemps 2020 son Core i9-10900K comme «le processeur gaming le plus rapide au monde».

Les processeurs Intel sont effectivement rapides si l'on ne prend en compte que le décompte brut des gigahertz. AMD peut néanmoins fièrement crâner: l'architecture Zen 3 est, à l'en croire, redoutablement efficace.

Gravée en 7 nanomètres comme la génération précédente, elle a été presque entièrement revue pour permettre un accroissement de 19% des instruction par cycle. Au global, AMD affirme que le saut d'une génération à l'autre représente un gain de puissance très notable de 26% pour une consommation et une chauffe à peu près identiques.

Mais pour séduire définitivement la population convoitée et dépensière de gamers sur PC, il faudra également frapper fort côté processeur graphique. Précisément ce qu'AMD se prépare à faire avec la série de cartes graphiques Radeon nommée «Big Navi», basée sur une nouvelle architecture nommée RDNA2.

C'est cette fois avec Nvidia et sa série Geforce RTX 30xx, si demandée qu'une rupture de stock pourrait s'étaler sur plusieurs mois, qu'AMD entrera en concurrence frontale.