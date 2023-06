L'énorme progrès réalisé dans la mise au point de l'électricité sans fil

C'est officiel: dans un communiqué, le California Institute of Technology (Caltech) vient d'indiquer que son démonstrateur de production d'énergie solaire dans l'espace, le Space Solar Power Project (SSPP), était parvenu à envoyer de l'électricité depuis l'espace vers notre bonne vieille Planète bleue. Pour ce faire, elle a utilisé la technologie Maple, dont l'acronyme se traduit par «déploiement de micro-ondes pour le transfert d'énergie en orbite basse».

«Maple se compose d'un ensemble d'émetteurs d'énergies à micro-ondes légers et flexibles, pilotés par des puces électroniques personnalisées, lesquelles ont été construites à l'aide de technologies de silicium à faible coût. Il utilise le réseau d'émetteurs pour transmettre l'énergie aux emplacements souhaités», détaille Caltech. La technologie a été développée par une équipe supervisée par Ali Hajimiri, professeur de génie électrique et médical au Caltech et codirecteur du Space Solar Power Project.





Pour que cette solution soit viable, les émetteurs devaient être légers, afin de ne pas coûter trop cher en carburant lors de leur envoi, et flexibles, afin que l'on puisse les faire rentrer dans une fusée. Bref, Caltech a tout fait pour que la technologie soit bon marché et pratique. D'une dimension de 50 mètres par 50 mètres, les émetteurs peuvent être repliés pour n'occuper que un mètre cube et pèsent 50 kilos par unité.

Dans l'espace, personne ne vous entend briller

«À notre connaissance, personne n'a jamais démontré de transfert d'énergie sans fil dans l'espace, même avec des structures rigides et coûteuses. Nous le faisons avec des structures légères et flexibles, et avec nos propres circuits intégrés. C'est une première», déclare Ali Hajimiri.

Selon Caltech, les panneaux solaires déployés dans l'espace pourraient produire jusqu'à huit fois plus d'énergie que leurs homologues terrestres, grâce à une irradiation plus importante s'affranchissant de la météo, des heures et des saisons. Toutefois, le projet divise: si l'Agence spatiale européenne a lancé sa propre initiative en la matière, le physicien Casey Handmer estime que l'électricité solaire coûterait trois fois plus cher à produire dans l'espace que sur Terre.

Le SSPD abrite deux autres missions. L'Expérience de composition ultralégère déployable en orbite (Dolce), qui constitue la structure de la station solaire, et ALBA, qui combine trente-deux types de cellules photovoltaïques afin de déterminer celles qui fonctionnent le mieux dans l'espace.