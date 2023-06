Les progrès fous des ordinateurs quantiques d'IBM

En 2019, Google affirmait que son ordinateur quantique avait dépassé le stade de la suprématie quantique, cette vitesse de calcul que même les ordinateurs modernes les plus puissants ne peuvent atteindre. Une assertion vite dynamitée par IBM, qui rappelait que son ordinateur «classique» le plus performant avait été sous-estimé (volontairement ou non) par Google, et que cet état de suprématie n'avait donc pas encore été atteint.

Le débat a longtemps fait rage, d'autant que les calculs proposés aux différentes machines étaient jusqu'ici parfaitement abstraits et dépourvus de la moindre application pratique. Mais Nature relate qu'IBM vient de prouver que ses ordinateurs quantiques (qui ne se basent pas sur des 0 et des 1, mais des qubits, qui peuvent être l'un, l'autre ou la superposition des deux) sont désormais capables de battre leurs homologues sur des tâches concrètes. Cela inclut le calcul des propriétés de certains matériaux, ou encore l'analyse d'interactions entre particules élémentaires.





En guise de preuve, le processeur quantique IBM Eagle, d'une puissance inégalée, a été utilisé pour simuler le comportement d'un matériau magnétique, tandis qu'une attention bien particulière avait été accordée au travail d'élimination des erreurs quantiques –car ces ordinateurs génèrent un «bruit» qui ne les rend pas infaillibles.

Le résultat est la réalisation de calculs quantiques «à une échelle à laquelle les ordinateurs classiques seraient en train de ramer», comme le résume en tout cas Katie Pizzolato, responsable du groupe chargé de la théorie quantique chez IBM. Même si le matériau magnétique modélisé a été choisi en raison de la relative simplicité de sa structure, le physicien John Martinis (à la tête du pôle quantique de Google lors des exploits de 2019) n'a pas de doute: «Ça rend optimiste: tout cela va marcher dans d'autres systèmes et avec des algorithmes plus compliqués.»

L'échauffement s'est bien passé, donc le reste devrait suivre; c'est en somme ce qu'affirment les spécialistes du sujet, ce qui inclut Sabrina Maniscalco, directrice générale d'Algorithmiq. Cette start-up finlandaise développe des algorithmes de calcul quantique à destination du monde de la chimie, et dont les méthodes de réduction des erreurs sont voisines de celles employées par IBM. «Les machines [quantiques] arrivent», résume-t-elle avec confiance.

Mieux vaut guérir que prévenir

Le principe adopté par IBM, Google et d'autres sociétés renommées consiste à encoder chaque qubit sous la forme d'un minuscule circuit de supraconducteurs. Pour que les ordinateurs quantiques délivrent une prestation optimale, les qubits doivent conserver leur état quantique intact jusqu'à la fin du calcul. D'où l'importance suprême de travailler sur leur longévité.

Chez IBM, l'équipe du physicien Abhinav Kandala a récemment procédé à une évaluation précise du bruit quantique, ce phénomène qui peut créer des erreurs de calcul, et en a déduit quelles seraient les performances d'un ordinateur quantique dans le cas où ce bruit pourrait être réduit à peau de chagrin. Les résultats sont prodigieux: les 127 qubits d'IBM Eagle –ce qui n'est plus un record– permettraient d'atteindre des sommets.

Les expériences et simulations menées confirment également qu'à ce jour, la méthode la plus efficace ne consiste pas à supprimer les erreurs, mais à les repérer et à atténuer leurs effets. Mais ce qui est vrai maintenant ne le sera peut-être plus à long terme: à condition de disposer de suffisamment de qubits, la méthode de la suppression finira bientôt par être préférable.

Si tout se déroule comme prévu, IBM affirme qu'en 2033, elle sera capable de produire des machines dotées de 100.000 qubits (c'est 200 fois plus que le maximum actuel), qui rendront alors le travail de correction bien plus fulgurant qu'aujourd'hui.