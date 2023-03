Un milliardaire japonais s'est acheté le premier méga-yacht zéro émission

Basée à Brême, dans le nord de l'Allemagne, l'entreprise Lürssen Yachts construit des navires de guerre, mais aussi des yachts de luxe. Elle vient de dévoiler un projet de méga-yacht écologique fonctionnant uniquement grâce au méthanol, comme le relaye Interesting Engineering.

D'une longueur de 114 mètres, le bateau devrait être inauguré en 2025 par son propriétaire, l'entrepreneur japonais Yusaka Maezawa, qui a visiblement l'ambition d'être l'homme de toutes les premières. Il faisait partie de la mission spatiale qui a rejoint ISS en 2021, et il a d'ores et déjà signé avec SpaceX pour participer au premier voyage privé vers la Lune –cela devrait se dérouler plus tard dans l'année.

Il est donc difficile de vanter les mérites du milliardaire nippon, qui ne se soucie visiblement de l'environnement que lorsque cela l'arrange. Mais si le projet actuellement développé sous le nom de Project Cosmos convainc suffisamment, on peut imaginer que d'autres ultra-riches veuillent également leur yacht sans émission de carbone, ce qui est moins bien que pas de yacht du tout, mais ce qui vaut mieux qu'un yacht hyper polluant. Oui, c'est la version optimiste des choses.

À lire aussi En repensant sa façon de produire, Tesla promet de faire baisser ses coûts de 50%

La nouvelle gamme pensée par Lürssen Yachts se base sur une innovation technologique particulièrement intéressante. Au lieu d'utiliser directement de l'hydrogène, la société a retravaillé un concept de cellule permettant d'en produire à partir de méthanol. Dès lors, il n'est plus nécessaire de transporter à bord de grands réservoirs d'hydrogène, ce qui a l'avantage supplémentaire de rendre les embarcations plus sûres.

Bonne nouvelle: il flotte

La construction du yacht a démarré il y a trois ans, et un lancement d'ordre technique vient d'être réalisé. Il permet de prendre conscience de l'envergure du bateau en question, mais aussi de comprendre qu'il reste un peu de travail avant que celui-ci puisse accueillir des passagers.

Pour la petite histoire, Marc Newson, le designer du Project Cosmos, s'était déjà fait connaître pour avoir conçu le méga-yacht (long de 140 mètres) du milliardaire russe Roman Abramovich, ancien propriétaire du club de football de Chelsea. Mais c'est également à lui que l'on doit le design actuel de l'Apple Watch.

Tous les détails n'ont pas encore été dévoilés à propos de ce projet. En particulier, on ignore encore à quoi sert l'une des cavités laissées pour l'instant béantes –apparemment pas à installer une piscine, celle-ci ayant déjà sa place ailleurs. Les observateurs estiment que cet espace encore vide pourrait permettre d'accueillir un engin plus petit, probablement électrique, dont ce serait en quelque sorte la place de parking.

Sur le papier, le méga-yacht est conçu pour pouvoir effectuer une croisière lente sur une longueur d'environ 1.000 miles (1.609 km) ou rester ancré pendant deux semaines sans émettre la moindre parcelle de carbone. Le lancement de ce bateau en 2025 sera à coup sûr très observé: aura-t-il une vraie dimension écologique ou sera-t-il l'objet le plus tristement représentatif de ce à quoi le greenwashing peut ressembler?