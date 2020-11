Le Raspberry Pi 400, un ordinateur à 75 euros et un design charmant

Soixante-quinze euros environ, un peu plus de cent euros si vous achetez un kit complet: c'est ce qu'il vous en coûtera pour vous équiper du Raspberry Pi 400, nouvel itération du très prisé ordinateur à bas coût, désormais planqué dans un petit clavier au design terriblement charmant.

Conçues pour offrir un accès à l'informatique au plus grand nombre, les petites machines de la Fondation Raspberry Pi ont ces dernières années gagné en popularité auprès des expert·es, des professionnel·les, comme du grand public.

C'est ce dernier qui est directement visé par le design plutôt charmeur du Pi 400: celui-ci tient intégralement dans un petit clavier, qu'il est possible de brancher directement à un téléviseur ou un moniteur spécialisé.

Petit mais (relativement) costaud

Comme le rapporte Ars Technica, la nouvelle machine est légèrement plus puissante que le précédent Pi, grâce notamment à un processeur un peu plus véloce (un Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 tournant à 1,8Ghz) et à la nouvelle architecture de ses composants (4 Go de ram, double sortie micro HDMI, Bluetooth 5.0, wifi dualband, port MicroSD pour le stockage, connexion GPIO, etc.)

À ce prix, il ne faut bien sûr pas s'attendre à une bête de course mais, pour quiconque supportera quelques lenteurs, limitations et la version ad hoc (et remplaçable) de Linux, nommée Raspberry Pi OS, le petit clavier-ordinateur semble capable de remplacer une modeste machine de bureau, voire permettre quelques loisirs vidéo.

À lire aussi La GeForce RTX 3090 est si puissante qu'elle crackera vos mots de passe en un instant

Mais la force des Raspberry Pi est de permettre aux plus braves d'expérimenter, pour une poignée de dollars, des dizaines d'utilisations très spécifiques: mediacenter, bloqueur de publicité pour Internet voire pour la télévision, petit serveur de streaming, mini iMac, domotique, borne d'arcade home made, serveur VPN à domicile, les usages possibles ne se limitent qu'à votre imagination.