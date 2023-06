La simulation VR de prison en odorama existe, mais vous ne pourrez pas y jouer

Pour contribuer à la formation des gardiens de prison, le ministère de la Justice britannique a eu une petite idée sympa: une simulation en réalité virtuelle (VR) de prison, avec l'odeur en prime. Pas sûr que ça sorte un jour sur PS5 (et c'est dommage)...

Imaginez un peu. Vous êtes le gouvernement anglais et vous avez un problème: 40% des apprentis gardiens de prison abandonnent avant la fin de leur formation. En cause, la «surcharge sensorielle qu'ils ressentent lors de leur premier jour de travail».





Selon Gina Gill, la responsable du numérique et de l'information au ministère de la Justice, le problème n'est pas le comportement des prisonniers mais «les vestes épaisses que les gardiens doivent porter» ainsi que le bruit et, surtout, l'odeur de l'endroit.

Une odeur de nouilles au bœuf

Il faut dire qu'on a beau être biberonné aux films et aux séries comme Prison Break, OZ ou Orange Is the New Black, on ne se rend pas bien compte –à moins d'y avoir séjourné– de ce que ça peut sentir, une prison.

Et figurez-vous que c'est assez précis puisque d'après TechInformed, les geôles britanniques pour hommes ont pour notes de fond un doux parfum de désinfectant, relevé au cœur par des relents de vieux vestiaire, le tout adouci par des effluves de nouilles instantanées au bœuf.

Hannah Fisher, responsable client chez Reply, la société à l'origine du projet de simulation VR, précise même un petit peu la fragrance: «Ça varie selon les prisons. Parfois, ils ont le droit d'avoir des boîtes de thon ou du tabac [...] et c'est tout ça mélangé que beaucoup d'apprentis gardiens de prison disent avoir du mal à supporter.»

Pour les aider à mieux appréhender leur futur lieu de travail, l'agence Reply et le ministère de la Justice ont donc planché sur une expérience immersive de réalité virtuelle. Textures des murs, éclairages des couloirs, dimensions et mobilier des cellules... Tout a été modélisé pour reproduire au mieux une prison britannique.

Des ambiances sonores ont évidemment été ajoutées, ainsi que des pots contenant de savoureux mélanges et diffusant leurs exhalaisons carcérales à différents moments clés de la simulation. Le but n'est pas de faire aimer aux futurs gardiens l'odeur de leur lieu de travail, mais de les y habituer pour éviter cette fameuse surcharge sensorielle.

On espère que cette expérience donnera des idées aux développeurs qui pourraient ressortir certains jeux cultes en odorama. Après tout, qui n'a jamais rêvé de renifler un clicker de The Last of Us ou les aisselles de Bowser?