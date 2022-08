Recharger 90% d'une batterie en 10 minutes: une révolution pour les voitures électriques

Si les véhicules électriques séduisent de plus en plus de monde, un obstacle majeur freine toujours sa route: le temps passé pour faire un plein d'électricité, jugé trop long par rapport aux véhicules classiques. Comptez une poignée de minutes pour un plein d'une voiture à essence, contre, au mieux, une demi-heure pour les recharges rapides en station-service. Un temps précieux qui pourrait bien être drastiquement raccourci grâce à un petit ajustement, rapporte New Scientist.

Présentée lors d'une conférence de l'American Chemical Society, une étude d'un groupe de chercheurs a en effet montré à quel point les actuels protocoles de charge des batteries électriques n'étaient pas optimisés. Généralement, la recharge commence à faible puissance avant d'augmenter en intensité jusqu'à atteindre 60 à 70%, seuil auquel la puissance se met alors à baisse. Si pareil protocole permet de protéger la batterie sur le long terme, elle rallonge quelque peu le temps nécessaire pour faire le plein, soit environ 30 minutes.

En utilisant des algorithmes artificiellement intelligents, les chercheurs ont réussi à développer un protocole de charge parfaitement optimisé, qu'ils ont soumis à des batteries de voitures électriques. Résultat, ces ajustements aident à garder une puissance de charge élevée plus longtemps, ce qui permet d'atteindre 90% de charge en seulement 10 minutes. Une astuce qui n'aurait aucune conséquence sur la durée de vie de la batterie.

Rien à changer

Une recharge plus rapide, ça fait toujours plaisir. C'est pourtant loin d'être le seul avantage que propose cette technique révolutionnaire. Ce protocole de charge peut en effet s'adapter à la plupart des batteries utilisées dans les véhicules électriques –même si d'autres ajustements devront sûrement être effectués. Mieux encore: cette amélioration, qui s'implanterait en mettant à jour les logiciels des voitures, se ferait sans frais! Tout bénef.

L'enjeu d'avoir une recharge rapide avec une autonomie plus grande est véritablement au cœur des avancées technologiques des voitures électriques. Nouvelles chimies de batterie, conceptions plus grandes, station de charge révolutionnaire.... la course est lancée. Récemment, une start-up israélienne, Electreon, proposait même d'électrifier le bitume pour... charger les véhicules par induction! Autrement dit, charger les voitures pendant qu'elles sont en train de rouler, grâce aux routes.