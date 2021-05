Plus sûr, plus confortable, plus pratique: la quête du préservatif parfait

Quoi de plus banal a priori qu'un bout de latex vendu 50 centimes l'unité? Le préservatif a été inventé il y a plus de 5.000 ans, rappelle la BBC. À l'époque, il était fabriqué à partir de vessie de chèvre.

Aujourd'hui, ce sont plus de 30 milliards de préservatifs (dont 70% en latex) qui sont vendus dans le monde chaque année, selon Global Market Insights et le marché croît de 8% par an.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le préservatif est un produit hautement technologique. Parmi les trouvailles récentes de Durex, un leader du secteur, on trouve pêle-mêle un préservatif doté d'un lubrifiant à effet retardant «pour prolonger l'érection», un préservatif avec une sensation «seconde peau», un gel avec effet «frissonnant», des préservatifs «plus faciles à enfiler», perlés et nervurés, parfumés à la fraise ou même des préservatifs biodégradables.

Une débauche d'innovations qui fleurent bon le marketing, mais qui font pourtant l'objet d'études très sérieuses en laboratoire.

L'un des défis de l'industrie est à présent de convaincre. «Beaucoup de gens sont volontaires pour utiliser des préservatifs, mais ont eu des expériences négatives, croient à sa mauvaise réputation, ou ne savent pas comment les utiliser», témoigne William Yarber, directeur principal du centre de prévision sida et MST de l'université de l'Indiana.

Formules magiques

Alors, dans les labos, on phosphore dur pour convertir les réticents. Aravind Vijayaraghavan, un chercheur en sciences des matériaux de l'université de Manchester, pense avoir trouvé la formule miracle pour le préservatif de demain: le graphène.

Constitué d'un feuillet ultrafin d'atomes de carbone, «c'est le matériau conducteur de chaleur le plus mince, le plus léger, et le plus solide au monde», s'enthousiasme le chercheur. Son équipe a d'ailleurs reçu le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates, très engagée sur le sujet du préservatif comme dispositif contre le sida.

Combiné au latex ou au polyuréthane, le graphène augmente la résistance de 60%, ou rend les préservatifs 20% plus minces en conservant leur résistance actuelle, argumente Aravind Vijayaraghavan.

Une autre équipe de l'université du Queensland, en Australie, planche sur la résine de spinifex, utilisée depuis longtemps comme adhésif par les communautés autochtones.

Selon les tests effectués par les chercheurs, le spinifex mélangé au latex permet de résister à 20% de pression supplémentaire, ce qui veut dire que le préservatif peut être gonflé 40% de plus.

D'autres innovations visent à remplacer le latex par d'autres matériaux moins allergisants, à concevoir des préservatifs qui s'auto-ajustent à la taille du pénis ou encore dotés d'un applicateur intégré pour enfiler le préservatif sans le toucher.

Il existe pourtant un réelle menace sur l'avenir du secteur: le sexe virtuel. Garanti 100% plaisir, sans latex et sans risque.