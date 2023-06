Un nouveau record de stockage d'énergie pour une batterie au lithium

Ce sont les Armand Duplantis (le spectaculaire recordman suédois du saut à la perche) de la batterie au lithium: quand les scientifiques chinois battent un record de stockage d'énergie, ils ne font pas semblant. Avec une capacité de 711 wattheures par kilogramme (Wh/kg), un groupe de physiciens et de chimistes basés à Pékin viendrait de creuser un sacré fossé par rapport à leurs concurrents.

Selon une infographie fournie par l'Académie chinoise des sciences et reprise par New Atlas, la barre précédente se trouvait à 575 Wh/kg. Et à titre de comparaison, les fameuses batteries 4680 de Tesla ne dépassent pas les 296 Wh/kg –dans le meilleur des cas. Les résultats atteints par les scientifiques pékinois seraient donc tout bonnement exceptionnels et devraient susciter bien des convoitises.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

New Atlas précise cependant que l'accumulateur lithium-ion obtenu dans le cadre de ces travaux, récemment présentés dans une revue de physique chinoise, pourrait être utilisé par l'industrie automobile, mais pas davantage. Il faut dire que l'objectif des chercheurs chinois était uniquement de maximiser la capacité de stockage de leur batterie, au détriment d'autres facteurs pourtant fondamentaux dans certaines industries.

Marge de progression

En l'occurrence, les producteurs de smartphones, de deux-roues ou d'engins aériens cherchent non seulement à bénéficier d'une puissance maximale, mais également à optimiser la masse des batteries utilisées. Or, il n'était pas question ici de tenter de réduire le rapport entre la capacité et la masse.

À lire aussi La Chine s'apprête à dominer la possible prochaine révolution des batteries

Mais la diminution de la masse devrait figurer parmi les prochaines priorités de l'Académie chinoise des sciences, dont l'Institut des sciences physiques a revendiqué ce record de capacité de stockage pour une batterie au lithium. Il faudra ensuite régler un autre problème conséquent: celui du coût de fabrication d'une telle batterie, qui nécessite «des procédés technologiques extrêmement avancés», indique l'article publié par la Chinese Physical Society.

La longévité de ce genre d'accus, son niveau de performances en fonction des températures ou encore sa stabilité font également partie des critères sur lesquelles l'équipe chinoise devra travailler dans les mois et années à venir. Aucun autre élément que la capacité de stockage d'énergie n'a été révélé, ce qui semble montrer que les autres indicateurs sont –pour l'instant– loin d'être à leur optimum.