Le premier resto-robot-pizza a ouvert ses portes

C'est un restaurant Pizza Hut un peu spécial qui vient d'ouvrir en Israël. Ici, point de pizzaiolo zélé parsemant votre pizza de fromage ni d'opérateur pour prendre les commandes.

Le restaurant se présente sous forme de conteneur prêt-à-déposer et truffé de robots qui débitent jusqu'à 50 pizzas par heure sans la moindre intervention humaine. Le conteneur accueille ainsi deux bras robotisés pour préparer les pizzas, trois fours à convection, un système de bande transporteuse pour enfourner les pizzas, une trancheuse automatique et un robot emballant les pizzas dans les cartons.

Le restaurant comprend également 30 armoires chauffantes pour garder les pizzas au chaud, un entrepôt réfrigéré pouvant stocker 240 types de pâtes différentes et un distributeur avec 12 garnitures possibles, égraine le site The Spoon.

Ce restaurant-robot est l'œuvre de la start-up israélienne Hyper Food Robotics, qui ambitionne de créer des chaînes de restauration rapide futuristes entièrement automatisées et autonomes.

La société compte établir une succursale entièrement automatisée de Pizza Hut en Israël, la première du genre dans le monde. «C'est une industrie d'avenir», promet Udi Shamai, le fondateur, dans une interview à i24NEWS.

«Les conditions de travail dans ce secteur sont très difficiles, alors pourquoi obliger les gens à faire le boulot qu'une machine peut faire beaucoup mieux?» Selon l'entrepreneur, les robots gèrent aussi le processus de fabrication «de manière plus propre» et génèrent moins de gaspillage.

«Le restaurant n'est pas seulement géré par un robot, mais par un programme entier, insiste Udi Shamai. C'est une couche de logiciels qui gère tout le processus. […] Plus de 100 capteurs et 40 caméras dotées d'intelligence artificielle surveillent les pizzas pour assurer une qualité optimale.»

La fin des restaurateurs?

Grâce à ce savoir-faire, la start-up espère prendre un train d'avance sur ses petits concurrents. Car le marché des robots pizzaiolos est de plus en plus encombré, note The Spoon.

Lors du CES Las Vegas de 2020, la start-up Picnic a ainsi présenté son concept de robot modulable capable de fabriquer jusqu'à 300 pizzas par heure. Elle permet à n'importe quel franchisé de louer une «box» pour 3.500 à 5.000 dollars par mois (entre 3.000 et 4.500 euros environ).

Piestro s'est elle aussi spécialisée dans les distributeurs automatiques de pizzas à la demande, tout comme Pazzi, Basil Street ou Bancroft, qui délivre des pizzas sur les parkings et dans les stades.

Si la plupart des start-ups se focalisent pour l'instant sur la pizza, un plat universel et facile à automatiser, nul doute que le robotisation va conquérir de nouveaux marchés à l'avenir. L'entreprise chinoise Robotic Coffee Master a ainsi mis au point un robot barista humanoïde qui moud et prépare le café sur mesure pour chaque client.

La start-up britannique Moley Robotics a quant à elle présenté un robot cuisinier copiant les gestes des grands chefs pour concocter des milliers de recettes possibles. Le robot peut saisir des ingrédients, manipuler des casseroles et des poêles, faire fonctionner une plaque à induction et même nettoyer assiettes et plan de travail.

De quoi soulager un peu la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur. Selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) et le Groupement national des indépendants (GNI), les deux principaux syndicats de la restauration, environ 150.000 postes restent vacants en France.