Pour lutter contre la solitude, ce robot japonais vous tient la main

Avec le retour des confinements, la solitude peut se faire pesante. Pour faire face à ce problème, et en visant particulièrement les hommes célibataires, quatre ingénieurs de l'université de Gifu proposent une solution... originale.

Il s'agit d'une main robotique, recouverte d'un gel synthétique qui rapproche sa texture de celle d'un véritable membre humain. Lorsque vous la serrez, elle vous serre à son tour, et vous pouvez même l'emmener en balade.

À lire aussi Au Japon, la génération sacrifiée des «Hikikomori»

Les concepteurs sont très clairs: il s'agit de «faire l'expérience de tenir la main de votre petite amie, plus facilement que [si vous deviez] trouver une petite amie». Au Japon, près de la moitié des 18-34 ans n'ont jamais expérimenté de contact intime avec une autre personne.

Pour nous les hommes

Le produit est baptisé Osampo Kanojo, ce qu'on pourrait traduire par «promenade avec ma copine». Avec ses fils électriques apparents, il revêt un aspect un peu surprenant, assez éloigné du réalisme des real dolls, qui se promènent en pleine «vallée de l'étrange».

Afin de proposer une expérience plus immersive (toujours pour le sexe masculin), l'Osampo Kanojo diffuse une odeur de shampooing de femme. Lorsque vous marchez avec elle, elle peut émettre le son des pas, et même le bruissement des vêtements de votre petite amie imaginaire, via une application dédiée.

Si c'est votre truc, la main artificielle peut même se mettre à transpirer. Pour cela, il faudra placer un petit chiffon mouillé entre le système de chauffage et la «peau», et la «sueur» s'échappera par ses pores artificiels.

À lire aussi Robots, amour et sexe: les promesses de la sextech

Le Japon est un terreau idéal pour ce type de technologie, avec son taux de célibat record et son amour des robots. Dans un registre similaire, les petites amies virtuelles en réalité augmentée y rencontrent un certain succès, et des destinations de vacances se spécialisent dans l'accueil de leurs «compagnons».