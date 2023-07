Vendredi 7 juillet, s'est tenue à Genève (Suisse) une conférence de presse un peu spéciale puisque les neuf robots humanoïdes les plus avancés technologiquement ont répondu (ou essayé de répondre) aux questions des journalistes dans le cadre du Sommet mondial sur l'intelligence artificielle au service du bien social, organisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'agence de l'ONU spécialisée dans les technologies, comme le rapporte le Guardian.

Face à la presse et malgré une connexion internet capricieuse, Grace, Desdemona ou encore Ai-Da ont évoqué leur place dans la société, leurs ambitions et le rôle que les robots pourraient être amenés à tenir au côté des humains. Alors, que retenir de cette première mondiale?





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Robot développé par la société Hanson Robotics, basée à Hong Kong, Sophia a affirmé que les robots seraient «plus efficaces que les dirigeants humains», mais que nous avions besoin les uns des autres. «L'IA peut fournir des données impartiales, alors que les humains peuvent apporter leur intelligence émotionnelle et leur créativité pour prendre les meilleures décisions. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses», a-t-il (elle?) encore déclaré.

Programmé par SingularityNET, Grace, un robot médical en costume bleu d'infirmière, a ajouté qu'il/elle prévoyait de travailler aux côtés des humains, mais qu'il ne comptait pas leur voler leurs emplois déjà existants. Voilà pour le côté rassurant.

Des avis partagés et une promesse

Deux autres robots ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le sujet brûlant du contrôle et de la régulation de l'IA. Selon Ai-Da, le robot artiste, une régulation serait une bonne chose («nous devons être prudents quant au développement futur de l'IA») et il faudrait s'emparer du sujet «maintenant» et de manière «urgente».

Un avis que ne partage pas du tout Desdemona –robot aux attributs féminins qui chante dans le groupe Jam Galaxy–, qui affirme ne pas croire «aux limites, seulement aux opportunités». Il ajoute d'ailleurs face à un public un peu crispé: «Explorons les possibilités de l'univers et faisons de ce monde notre terrain de jeu.»

À lire aussi Artemis, le robot humanoïde le plus rapide du monde, se prépare à la RoboCup 2023

Quand un journaliste demande à Ameca, développé par l'entreprise britannique Engineered Arts et présenté comme le robot humanoïde «le plus avancé au monde», s'il compte se rebeller contre son créateur (Will Jackson, assis juste à côté de lui), la machine répond: «Je ne sais pas pourquoi vous pourriez penser ça. Mon créateur a toujours été gentil avec moi et je suis très heureuse de ma situation actuelle.»

Et lorsqu'on le relance pour savoir si les robots seraient capables de mentir, il ajoute: «Personne ne peut vraiment en être sûr, mais je peux vous promettre d'être toujours honnête et digne de confiance avec vous.» Si Ameca le dit...