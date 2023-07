La Rolls-Royce Spectre, un véhicule électrique pour ultra-riches

C'est peut-être ce qu'on appelle un visionnaire. En l'an 1900, un certain Charles Rolls affirmait que l'avenir de l'automobile passerait par l'électricité. Le cofondateur de la marque Rolls-Royce (avec Henry Royce) assurait qu'un jour, les véhicules électriques se distingueraient par leur calme et leur souplesse de conduite.

On peut même parier que si le problème de l'autonomie et des stations de charge avait pu être résolu bien plus tôt, la marque Rolls-Royce se serait jetée à l'abordage du marché de l'électrique il y a bien longtemps, sans attendre que l'urgence climatique ne frappe à nos portes.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Et nous voilà 123 ans plus tard, la Rolls-Royce Spectre devant les yeux, avec ses courbes harmonieuses, ses lignes aérodynamiques et son moteur électrique qui aurait sans doute fait la fierté de Charles Rolls. L'équipe du très fiable site Ars Technica a pu tester ce nouvel engin, et précise avoir bénéficié dans ce cadre de deux nuits d'hôtel offertes par Rolls-Royce, ainsi que les billets d'avion entre Washington et San Francisco. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la transparence.

Pour acquérir une Spectre, il vous faudra débourser un minimum de 420.000 dollars, soit environ 386.300 euros. Mais comme le précise Ars Technica avec beaucoup d'ironie, l'argent n'est pas un problème pour tout le monde, puisqu'à ce jour, «60% des précommandes de Spectre émanent de clients possédant déjà au moins une autre Rolls-Royce».

Fluide et calme

Ce coupé mesure 5,45 mètres de long, pour 2,08 mètres de large et 1,56 mètre de hauteur (oui, c'est peu). Deux portes, quatre larges sièges, des roues de 23 pouces, et un aérodynamisme incroyable –l'épreuve cruciale de la soufflerie a offert des résultats incroyables. La Spectre dispose de capacités de charge appréciables et d'une autonomie d'environ 515 kilomètres, même si, comme l'explique Ars Technica, les Rolls –électriques ou non— ne sont pas des voitures destinées aux longs road-trips.

À son maximum, le véhicule peut offrir 584 chevaux (430 kW) et un couple de 900 Newton-mètres (Nm) –en tout cas lorsqu'on combine ses deux moteurs, l'un étant situé à l'avant (255 chevaux, 365 Nm) et l'autre à l'arrière (483 chevaux, 710 Nm). Ne sortez pas les calculatrices: la performance optimale d'un véhicule électrique bimoteur ne s'obtient pas en faisant la simple somme des capacités des deux moteurs.

Les rédacteurs d'Ars Technica, qui ont pu tester la Rolls-Royce Spectre durant de longues heures, disent avoir été pleinement séduits par sa maniabilité et la conduite détendue qu'elle permet –surtout pour un véhicule pesant près de 3 tonnes. Accélération pour le moins satisfaisante, acoustique frôlant la perfection: tous les voyants sont au vert pour permettre aux ultra-riches de se balader en tout détente, et en ayant l'impression de faire un joli geste pour l'environnement. À condition de ne pas posséder plusieurs dizaines d'autres voitures.