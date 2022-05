Les Russes disent utiliser des lasers anti-drones (et les Ukrainiens se moquent)

L'une des grandes leçons du conflit en cours en Ukraine est l'importance primordiale qu'ont pris les drones dans les guerres modernes, qu'ils soient de conception militaire comme le Bayraktar TB-2 turc aux multiples prouesses, ou trouvables dans n'importe quel magasin Fnac avant d'être utilisé comme outil de reconnaissance, de renseignement ou de visée précise pour l'artillerie, voire bricolés en efficaces engins de mort do-it-yourself.

Pour les états-majors du monde entier, cela n'a rien d'une découverte: la menace des UAV, ces engins volants autonomes, est prise au sérieux depuis quelque temps, et partout les armées développent leurs solutions pour abattre ces indésirables et parfois mortelles mouches technologiques.

Récemment, l'US Navy expliquait ainsi avoir abattu l'une de ces choses grâce à un laser de sa conception. À l'instar de la Chine et de la plupart des grandes armées du monde, la France planche également sur ses propres solutions technologiques, notamment le Helma-P, pour contrer ces nouvelles menaces célestes.

Quant à Israël, il semble avoir inventé la contre-mesure parfaite, un «Iron Beam» là encore basée sur un laser surpuissant et dont la récente démonstration dans le désert du Néguev et contre diverses menaces (drone, roquette, obus de mortier...) a laissé les observateurs pantois.

Israel has successfully tested the new “Iron Beam” laser interception system.



This is the world’s first energy-based weapons system that uses a laser to shoot down incoming UAVs, rockets & mortars at a cost of $3.50 per shot.



