La Russie prévient d'une guerre nucléaire imminente (mais accuse des hackers)

Le «brouillard de guerre» et les batailles de l'information comme de la désinformation peuvent parfois donner quelques sueurs très froides, dans un camp comme dans l'autre –et parfois dans les deux.

Ainsi, le 19 avril, quelques internautes et journalistes découvraient sur le site du Ministère russe des situations d'urgence un message pour le moins anxiogène sur un très prochain échange de mauvais procédés nucléaires entre la Russie et l'Otan.

This article was published a few hours ago. Russian Ministry of Emergency Situation says that on the 24th of April, on Easter, citizens should be prepared for retaliatory nuclear strike from NATO countries. The article was deleted recently. pic.twitter.com/AF9kKofQrq