La Russie veut tripler la production du Lancet, son drone kamikaze dévastateur

L'information est à prendre avec des pincettes puisqu'elle émane directement de la télévision d'État russe: le Kremlin voudrait tripler la production du Lancet, un drone suicide qui prouve son efficacité sur le terrain depuis l'été 2022.

Selon le Kyiv Post, la Russie entend produire massivement le Zala Lancet afin de l'envoyer en nombre sur les champs de bataille. Une mauvaise nouvelle pour l'armée ukrainienne, qui rencontre le plus grand mal pour se défendre face à cette arme redoutable.





Le Lancet, qui prend la forme d'un missile doté de deux groupes d'ailes en forme de X, a effectivement de quoi faire peur: un rayon d'action de 40 kilomètres, une charge d'explosifs de 3 kilos, une vitesse de pointe en piqué de 300 km/h, et même une caméra dans le nez qui permet à la fois des missions de renseignement et un guidage visuel pour plus de précision.

Ces velléités russes ont toutefois été modérées par le renseignement militaire ukrainien, qui qualifie les chiffres avancés par la Russie (50.000 drones produits par mois) comme étant «hautement propagandistes et optimistes».

Des innovations à venir

Utilisé dès 2020 en Syrie, le Lancet a déjà vu sa production augmenter de 50 fois depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Mais malgré les déclarations russes, le nombre exact de drones sortant des usines reste inconnu, secret militaire oblige.

Mauvaise nouvelle –encore– pour les Ukrainiens, le drone kamikaze devrait arriver avec quelques petites modifications telles que la capacité d'être envoyé par groupe de quatre pour opérer en essaim. Il pourrait également voler de manière quasi autonome puisqu'un système d'intelligence artificielle lui permettrait de repérer, suivre et attaquer ses cibles tout seul.

Les prochains mois devraient donc voir la situation se complexifier pour l'armée ukrainienne, notamment concernant sa défense aérienne. Depuis un an, les Russes utilisent en effet leur Lancet pour viser spécifiquement des cibles stratégiques et coûteuses, comme les systèmes de défense aérienne fournis par les Occidentaux.