La Russie utiliserait des dauphins pour défendre sa base militaire de Sébastopol

Les dauphins sont des êtres surprenants: ils sont réputés pour être dotés d'une intelligence très développée, et il paraîtrait même qu'ils se donnent des petits noms entre eux.

Doué lui aussi d'une certaine intelligence, l'humain a donc sans surprise trouvé plusieurs moyens d'exploiter leur potentiel. Parmi eux, l'armée russe est soupçonnée d'avoir entraîné ces mammifères à contrer les plongeurs ukrainiens qui voudraient saboter les navires russes à l'entrée du port de Sébastopol, en Crimée. Le Washington Post a creusé la piste.

H I Sutton, un analyste spécialisé dans la défense sous-marine, a expliqué que les enclos avaient été placés dans le port en février, juste avant le début de la guerre en Ukraine.

Selon lui, ce n'est pas la première fois que des dauphins sont utilisés de cette manière, la Russie et les États-Unis ayant déjà mené des expériences de ce type. Un porte-parole de Maxar Technologies (la société qui a fourni les images satellites) a d'ailleurs confirmé l'interprétation de Sutton.

