Un dollar, 25 minutes, fait maison: l'appareil auditif le moins cher du monde

Selon l'Organisation mondiale de la santé, 5% de la population mondiale, soit 365 millions de personnes, souffrent de déficiences auditives. Sur ce nombre, combien peuvent s'offrir un appareil auditif de bonne qualité? Lorsqu'il était étudiant à Mumbai, en Inde, Saad Bahmla fut confronté à ce problème: ses grands-parents maternels ne pouvaient plus entendre et il n'avait pas les moyens d'acheter un tel dispositif.

Quinze ans plus tard, bioingénieur et professeur au Georgia Institute of Technology, il a développé avec une équipe de collègues un appareil à fabriquer soi-même. Open source, le projet peut être mené à terme en vingt-cinq minutes, et l'appareil est facilement réparable.

S'il est produit en masse, le coût de revient de ses composants est inférieur à 1 dollar, et il faut compter 20 dollars [17 euros] si l'on veut le fabriquer chez soi: LoCHAid est l'appareil auditif le moins cher au monde.

«Le challenge que nous nous étions fixé était de construire un appareil auditif minimaliste, de déterminer à quel point il serait efficace et à quel point il serait utilisable pour les millions de personnes qui pourraient avoir à l'utiliser», raconte-t-il à InterestingEngineering.

L'équipe s'est focalisée sur la perte auditive liée à l'âge, simplifiant sa fabrication en réduisant les fréquences sonores qu'il est nécessaire d'amplifier.

50 centimes l'oreille

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Saad Bahmla démontre l'efficacité de son concept. Sur un petit circuit imprimé, il ajoute un amplificateur et un filtre de fréquence. Il installe ensuite un bouton de volume, un bouton d'allumage, une prise jack pour brancher des écouteurs et une batterie lithium-ion.

Une fois construit, l'appareil peut être porté autour du cou comme un collier et sa durée de vie peut dépasser l'année. Selon les essais effectués, dont le détail est disponible dans la revue scientifique PLOS ONE, l'appareil augmente de 15 décibels les capacités auditives de la personne qui le porte, tout en conservant les tonalités graves.

Si l'on souhaite construire son propre LoCHAid, les détails du projet sont à disposition sur GitHub –il suffit de se procurer les composants et un fer à souder.

De leur côté, les chercheurs veulent faire tester leur projet de manière scientifique en vue d'une commercialisation. Ils travaillent sur un appareil un peu plus cher, avec un coût de fabrication de 7 dollars, qui pourrait être vendu en ligne accompagné d'une boîte pour le porter autour du cou et des écouteurs qui doivent l'accompagner.