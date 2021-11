Une IA pour détecter les drogues de synthèse (ou en inventer de nouvelles)

Les drogues de synthèse sont un fléau pour les services de police. Ces substances imitent les effets des produits classiques comme la cocaïne, les amphétamines ou la MDMA, mais en utilisant des molécules différentes. L'avantage pour les chimistes et les dealers est que ces molécules ne sont donc pas répertoriées dans les législations anti-drogue, donc techniquement pas interdites.

Lorsqu'un produit se popularise, les autorités l'ajoutent aux molécules illégales, mais ce coup d'avance sur la législation a fait hériter à ce type de substance le surnom de «drogue légales», ou «legal highs» en anglais («défonces légales»).

Souvent distribuées sur Internet, ces drogues officiellement nommées «nouvelles substances psychoactives» (NSP) ne sont jamais «légales» très longtemps. Mais le temps que les nouvelles substances soient identifiées, que la législation s'adapte et que la police dispose des tests nécessaires pour les détecter, de nouvelles drogues peuvent être développées.

«Il existe une course entre le marché de ces nouvelles substances psychoactives et la législation. Le statut légal des NSP est différent d'un pays à l'autre et varie rapidement», expliquait en 2016 la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.

Chimie amusante

Dans la lutte contre la prolifération de ces substances, les autorités ont peut-être trouvé un nouvel allié: l'intelligence artificielle. Dans un article publié dans la revue scientifique Nature, des scientifiques affirment avoir mis au point un programme permettant de détecter les structures chimiques que pourraient adopter les nouvelles substances psychoactives.

Ce programme, baptisé DarkNPS a été entrainé sur 1.700 drogues de synthèses connues collectées auprès de laboratoires de polices scientifiques du monde entier, afin d'identifier les structures chimiques récurrentes.

«Cela pourrait faire gagner énormément de temps et permettre d'identifier les nouvelles drogues bien plus rapidement après qu'elles ont atteint le marché, explique à New Scientist Michael Skinnider, le directeur de l'étude. Notre méthode raccourcit le temps passé à identifier une nouvelle substance psychoactive de plusieurs semaines voir mois à quelques heures seulement.»

Cela permettrait donc à la lutte anti-drogue de rattraper son retard dans sa course avec les chimistes et dealers. Mais ce n'est pas tout: les scientifiques espèrent même pouvoir les devancer. En effet, ils estiment que leur IA peut prédire les drogues de synthèse avant même qu'elles ne soient inventées.

Les chercheurs ont utiliser DarkNPS pour prédire un milliard de structures chimiques ayant le potentiel d'être utilisées pour une drogue de synthèse. Sur 294 nouvelles drogues analysées, 176 apparaissaient dans celles prédites par l'IA. Un système efficace donc, mais qui pourrait être dévastateur si il tombait entre de mauvaises mains.