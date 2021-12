Pas de chance: ces pendentifs «quantiques» anti-5G sont radioactifs

Les questionnements autour de la 5G et de son éventuel impact sur la santé humaine sont, comme tous les questionnements, légitimes. Les réponses hâtives, en revanche, mènent aux plus étranges des phénomènes, et aux plus grossières des arnaques.

La science n'indique pour l'instant aucunement que les fréquences utilisées par la nouvelle génération des télécommunications auront un quelconque impact sur le corps humain.

Cela n'empêche pas quelques businessmen aux dents longues de capitaliser sur les peurs et les doutes pour vendre divers grigris ou talismans supposés protéger leurs porteurs de toute onde néfaste, parfois basés sur la promesse pseudo-scientifique d'une émission d'ions négatifs.

Bad vibes

C'est le cas notamment du «Quantum Pendant», que l'on peut trouver en quelques clics un peu n'importe où sur Internet. Et que l'on doit immédiatement remiser loin de soi si l'on en a fait l'acquisition: l'autorité de sûreté nucléaire néerlandaise a récemment pointé l'objet comme radioactif et pouvant causer d'irréversibles dommages au corps humain. À l'inverse des ondes 5G, donc.

«Les radiations ionisantes peuvent endommager l'ADN des tissus et causer des rougeurs, par exemple», écrit ainsi l'ANVS, comme le rapporte le Guardian. «Seuls de faibles niveaux de radiation ont été mesurés sur ces produits spécifiques. Mais une personne portant un objet de ce type pour une période prolongée (un an, 24 heures par jour) pourrait s'exposer à des niveaux de radiations supérieurs à la limite imposée au Pays-Bas. C'est pourquoi l'ANVS demande aux possesseurs de tels objets de ne pas les porter.»

Comme le note Ars Technica, ce n'est pas la première fois que de tels produits, supposés protéger leurs porteurs des effets supposés de la sensibilité électromagnétique ou électrosensibilité, sont pointés du doigt par les régulateurs ou associations de consommateurs.

Le site explique qu'ils contiennent des éléments aux propriétés présentées comme bienfaitrices tels la tourmaline, les cendres volcaniques, le germanium ou le monazite, mais aussi et parfois des traces de thorium ou d'uranium radioactifs, suffisantes pour représenter, sur la durée, un réel danger pour la santé.