«The Enigma», le diamant noir de 555,5 carats venu d'outre-espace

S'il vous reste 5 millions de livres sterling (6 millions d'euros) après avoir dilapidé les étrennes de mamie à Noël et que vous cherchez à investir, nous avons une idée pour vous: la mise aux enchères début février par Sotheby's de «The Enigma», un diamant colossal de 555,5 carats, si grand qu'il a ses entrées dans le Guiness Book des records.

Présentée le 17 janvier aux journalistes, la pierre proposée par la maison britannique n'est pas que massive, elle est surtout noire. The Enigma est ainsi ce que l'on appelle un carbonado, un minéral extrêmement rare que Wikipedia décrit comme «une formation naturelle du diamant en agrégat polycristallin d'éléments microscopiques de deux à quarante micromètres de taille».

À lire aussi Des scientifiques ouvrent la voie à la révolution des batteries quantiques

Plus fascinant encore, les carbonados ne sont pas réellement de notre monde, du moins comme le pensent désormais une majorité de scientifiques. Découverts en République centrafricaine ou au Brésil, deux zones connues pour avoir été bombardées de nombreux météorites, les carbonados seraient d'origine extraterrestre et bien plus vieilles que la Terre elle-même.

Champagne, supernova!

S'il existe d'autres théories, certains scientifiques pensent ainsi que les carbonados sont les fruits de l'explosion d'une supernova, il y a près de 4 milliards d'année, dont l'onde de choc, la pression et la température auraient permis de comprimer les matériaux carbonés et l'hydrogène contenus dans un nuage de particules interstellaire.

Ces cailloux pas vulgaires pour un sous auraient ensuite vagabondé dans l'espace jusqu'à rencontrer la Terre il y a quelques milliards d'année, et venir s'y écraser en une météorites aux propriétés étonnantes.

À lire aussi Pour simuler une faible gravité, la Chine a construit une deuxième Lune

Quant à la taille de l'objet, ses 555,5 carats et ses 55 faces, elles ne laissent bien sûr rien au hasard. «La forme du diamant est basée sur le symbole moyen-oriental de la khamsa [également appelée main de Fatma], qui est synonyme de force et de protection», a expliqué à Associated Press Sophie Stevens, spécialiste en préciosités de la sorte chez Sotheby's, ajoutant que «khamsa» signifie «cinq» en arabe et en hébreux.