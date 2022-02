Ces feuilles artificielles sauveront peut-être la planète

Une équipe d'ingénieurs de l'Université de l'Illinois à Chicago a développé une feuille artificielle capable de capturer le dioxyde de carbone (CO 2 ) de manière ultra-performante.

Copiant le système naturel de photosynthèse, processus par lequel les plantes transforment la lumière du soleil, l'eau et le CO 2 en énergie (glucose), cette invention pourrait nous permettre de faire des économies de carburant considérables.

Petit topo technique: au lieu de créer du sucre, comme dans la photosynthèse naturelle, la méthode artificielle peut capter l'énergie solaire et la stocker de manière chimique, sous forme d'hydrogène par exemple.

Cela offre un réservoir de carburant à la demande, créant une alternative aux carburants fossiles. Mais ce n'est pas sa seule fonction. Elle réussit aussi l'exploit d'attraper, à la manière des plantes, le CO 2 présent dans l'air et les gaz de combustion des centrales électriques au charbon, entre autres.

100 fois mieux

Au Canada, aux États-Unis ou encore en France, de nombreux laboratoires se penchent sur cette question cruciale en espérant être les premiers à trouver un remplacement viable aux énergies fossiles.

Et ça ne date pas d'hier: en 2012, déjà, The New Yorker consacrait une de ses pages aux prémices de cette technologie. Ce qui est plus nouveau en revanche, c'est le rendement obtenu par les chercheurs de l'Université de l'Illinois. Les anciens systèmes «ont généralement un rendement [rapport entre l'énergie stockée dans les produits carbonés et l'énergie solaire utilisée] d'environ 2 ou 3%, au mieux jusqu'à 10% dans certains cas», expliquait Ally Aukauloo, professeur à l'Université Paris-Saclay, dans un article des Echos.

Selon l'étude publiée dans la revue Energy & Environmental Science, la feuille artificielle créée par l'Université de l'Illinois, elle, pourrait capturer 3,3 millimoles par heure pour chaque 4 centimètres carrés de matériau, ce qui est plus de 100 fois plus performant. En bonus, elle présente un avantage de taille: le réacteur peut tenir dans l'espace d'un sac à dos.