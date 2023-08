La science vient de révolutionner la vie des personnes paralysées

Atteinte de paralysie sévère après un AVC, une femme âgée de 47 ans a pu parler de nouveau grâce à la science, nous raconte The Guardian. Il lui a en tout cas été possible de s'exprimer vocalement par l'intermédiaire d'un avatar numérique, les signaux émis par son cerveau ayant été traduits sous la forme de phrases et d'expressions faciales.

Le principe est celui d'une interface neuronale directe, également connue sous le nom d'«interface cerveau-machine» («brain-computer interface» en anglais). Cette technique pourrait révolutionner l'existence de nombreux patients ayant perdu l'usage de la parole, par exemple après un accident vasculaire cérébral ou en raison d'une sclérose latérale amyotrophique (ou maladie de Charcot).





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Les solutions qui existaient jusqu'ici étaient très limitées: elles passaient par l'emploi de machines synthétisant péniblement la voix, à un rythme peu soutenu, le tout à partir d'une dictée effectuée par la personne grâce à des mouvements des yeux ou d'autres parties du visage. De quoi communiquer, certes, mais sans aucun espoir de pouvoir tenir une conversation de façon naturelle.

Conversation fluide

et expressions du visage

Mais la dernière technologie en date, détaillée par le site scientifique New Atlas, est nettement plus ambitieuse. Elle se base sur l'implantation de 253 minuscules électrodes à la surface du cerveau, qui permettent d'en détecter et d'en analyser l'activité électrique, afin de la transposer sous la forme de mots et d'expressions faciales.

Désormais, non seulement il est possible de dialoguer de façon dynamique avec un interlocuteur, mais en plus, les patients peuvent utiliser leur avatar pour sourire, montrer leur surprise ou prendre un air boudeur. «Notre but est de pouvoir fournir un mode de communication entier, incarné», résume le professeur Edward Chang, qui a dirigé les travaux sur ce dispositif au sein de l'université de San Francisco.

Cela faisait dix-huit ans qu'Ann, la quadragénaire qui a collaboré avec l'équipe du professeur Chang, n'avait pas communiqué de façon aussi fluide avec ses proches. Depuis son AVC en 2005, dans l'impossibilité de parler ou de se mouvoir, elle devait se contenter d'un système lui permettant de composer quatorze mots par minute. Or, grâce à l'interface neuronale directe, c'est comme si elle retrouvait réellement l'usage de la parole. Elle confie même son espoir de réintégrer le marché du travail et de travailler en tant que conseillère.

Pour que les résultats donnent pleinement satisfaction, la patiente a d'abord dû se familiariser avec le système, et entraîner progressivement l'intelligence artificielle intégrée dans le dispositif, afin que celle-ci identifie au mieux les signaux électriques envoyés par son cerveau. Dans ce but, elle a notamment dû répéter mentalement des séries de phrases à de très nombreuses reprises. Désormais, elle peut échanger avec les gens qui l'entourent. Et grâce à des archives sonores intégrées à l'ensemble, la voix de son avatar est aussi proche que possible de la sienne.

Le résultat n'est pas encore parfait: pour le moment, les mots sont mal décodés dans environ 28% des cas. En outre, cette technologie doit être sensiblement améliorée afin que les patients puissent tenir une conversation à un rythme parfaitement naturel. Actuellement, il est possible de produire environ 78 mots par minute, contre 110 à 150 chez des individus n'ayant aucun problème de handicap ou d'élocution.

Mais cette avancée représente un pas de géant. Déjà fonctionnelle, elle va changer la vie des personnes murées dans un quasi-silence qu'on imagine douloureux. La science devrait continuer à poursuivre ses progrès et à rendre ce type d'outil toujours plus performant et –espérons-le– accessible au plus grand nombre.