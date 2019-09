Le «SIM swapping», quand le piratage s'en prend à votre 06

Le 30 août, un ou plusieurs hackers ont brièvement pris le contrôle du compte Twitter de Jack Dorsey, le PDG du réseau social. Des tweets racistes et nazis ont été postés puis rapidement supprimés.

Ce n'est en fait pas son compte qui a été piraté, mais son numéro de téléphone. Les tweets ont été publiés en passant par Cloudhopper, une entreprise achetée par l'entreprise à l'oiseau bleu, qui permet de twitter via SMS.

Le compte officiel de l'entreprise a d'ailleurs précisé que Twitter allait désactiver cette fonctionnalité, pour l'instant temporairement. Le «SIM swapping», la technique utilisée par les hackers, est aussi simple d'utilisation que difficile à empêcher.

We’re temporarily turning off the ability to Tweet via SMS, or text message, to protect people’s accounts.