Apple planche sur un iPhone à deux écrans

Le récent smartphone Samsung Galaxy Z Flip, considéré par certain·es comme le renouveau du téléphone à clapet, a fait un carton. Il a d'ailleurs tellement fait parler de lui que l'on en a presque oublié les deux modèles de smartphones pliables qui l'ont précédé, le Galaxy Fold et le Huawei Mate X.

Alors que Microsoft se prépare à lancer Duo, le géant Apple semble lui aussi prêt explorer la tendance, apprend-on sur Cult of Mac. Le 10 mars, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce a en effet publié un brevet émanant de la société californienne et concernant un «système aux multiples dispositifs électroniques».

Écrans indépendants ou coordonnés

S'il est pour l'instant difficile, à partir de ce seul document, de deviner à quoi ressemblerait précisément un tel iPhone pliable, quelques indices sont donnés.

L'appareil disposera a minima de deux écrans, qui «utiliseront des capteurs et d'autres informations afin de détecter quand les bords d'un premier support électronique sont adjacents aux bords d'un deuxième support électronique». Les écrans seront assemblés grâce à des composants magnétiques et pourront être orientés de multiples façons.

Le brevet indique que les appareils pourront passer d'un mode de fonctionnement indépendant, dans lequel chaque support pourra être utilisé séparément, à un mode de fonctionnement commun, dans lequel les ressources des supports seront partagées. Les images s'étendront alors sur les deux appareils et les haut-parleurs, caméras et autres capteurs se coordonneront.

D'après les schémas visibles sur le brevet, le modèle présenterait des similitudes avec le Microsoft Duo ou le Huawei Mate X, dont les écrans se referment l'un sur l'autre et dans les deux sens.

Reste à savoir comment Apple envisage la suite du projet, si l'hypothétique technologie concerne uniquement les iPhone ou également les iPad et si, plus simplement, elle sera un jour mise sur le marché.