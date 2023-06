Comment éviter que votre smartphone surchauffe cet été

On ne sait pas encore à quelle sauce cet été va nous manger, et surtout à quelle température. Mais en cas de canicule en juillet ou en août, Gizmodo nous donne quelques conseils pour tenter d'aider nos smartphones à passer ce cap, eux qui supportent si mal la chaleur. L'été, ils sont plus longs à la détente, leurs batteries tiennent moins longtemps, et ils sont davantage susceptibles de subir des dommages potentiellement irréversibles. Alors autant agir.

Les iPhone sont conçus pour fonctionner à plein régime sous des températures comprises entre 0°C et 35°C, et les autres grandes marques de téléphones livrent elles aussi ce genre de fourchette. Cela signifie qu'en cas de très forte chaleur, il n'est pas étonnant que nos smartphones semblent tourner au ralenti. Dans la mesure du possible, diminuer notre utilisation, voire les éteindre de temps à autre –même si nous avons perdu cette habitude– ne pourra que leur faire du bien.





Mais voilà: l'été, l'envie de se détendre ou de faire des photos se fait encore plus sentir, et poser longuement son smartphone est un sacrifice parfois bien difficile à accepter. Il y a en tout cas quelques éléments à connaître pour tenter de ne pas lui faire trop de mal, et notamment la liste des activités interdites sous peine de faire augmenter sa température.

Diffusion et enregistrement de vidéos, recharge (particulièrement sans fil), utilisation d'applis et de jeux très gourmands en mémoire: tout ceci peut faire monter la fièvre, en particulier si l'appareil est particulièrement ancien. L'utilisation du GPS et des fonctions de localisation mènent également à la surchauffe. Il convient aussi de ne pas transférer trop de données, que ce soit en wi-fi ou via un réseau mobile, et d'éviter les expositions prolongées au soleil. Bref, il faut combiner ombre et utilisation minimaliste.

Recharge interdite

Depuis quelques mises à jour, certains téléphones disposent d'avertisseurs destinés à vous faire savoir qu'ils ont dépassé la température maximale autorisée. Les iPhone préviennent par exemple qu'ils sont trop chauds grâce à un message s'affichant sur l'écran principal, et invitent leur propriétaire à attendre avant de le réutiliser ou de le mettre en charge –les appels d'urgence restent possibles. C'est pénible mais essentiel, car un portable en surchauffe, c'est un risque d'implosion accru.

En fait, il faut prendre soin de son smartphone comme on prendrait soin de soi ou de ses proches, c'est-à-dire avec de l'air, de l'ombre, des pauses et des respirations. Il faut juste proscrire les plongeons dans l'eau et l'application de crème solaire. Il est également conseillé de maintenir son système d'exploitation et ses applis à jour –car des versions obsolètes peuvent participer à la surchauffe– et d'utiliser du matériel de charge officiel –les produits low cost sont bien pratiques mais certains peuvent avoir des effets dévastateurs.

Dans le cas d'un téléphone semblant avoir subi un très gros coup de chaud, le mieux est de le placer dans une pièce aussi noire et fraîche que possible –mais pas humide, donc évitez le réfrigérateur– sans y toucher ni le recharger pendant au moins une heure. Cela devrait lui permettre de reprendre un peu ses esprits; et si ce n'est pas le cas, alors c'est qu'il est peut-être temps d'aller voir un réparateur agréé pour qu'il établisse un diagnostic dont il a le secret.