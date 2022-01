Un camping-car 4x4 pour les amoureux de nature extrême… et de très gros moteurs

Nature et gros véhicule bien polluant sont-ils compatibles? On connaissait déjà le phénomène des voitures tout-terrain et des quads envahissant les campagnes, mais le nouvel engin qui se profile à l'horizon revêt une tout autre dimension.

Le constructeur allemand Stone Offroad Design (SOD) a ainsi dévoilé un véhicule baptisé «Rise 4x4» combinant l'aménagement du Volkswagen Grand California à un Mercedes-Benz Unimog 5032, un camion de 10 tonnes affichant 299 chevaux et utilisé au départ pour les travaux agricoles ou comme camion de pompiers.

Résultat: un mini appartement sur roues capable de s'aventurer sur n'importe quel terrain. L'association des deux plateformes permet de profiter du meilleur des deux technologies sans avoir à recourir à des aménagements extérieurs, souligne le site New Atlas.

L'Unimog possède des essieux surélevés avec ressorts hélicoïdaux permettant de franchir des gués de 1,2 mètre de profondeur et pouvant vriller jusqu'à 30 degrés, un dispositif de régulation de la pression des pneus ou encore un blocage différentiel permettant de se sortir de n'importe quel bourbier.

Confort millionnaire

De l'autre côté, l'aménagement intérieur comprend tout le confort moderne, avec lit double king size, douche à effet pluie, table à induction quatre feux, réfrigérateur-congélateur américain ou encore toit escamotable.

Mercedes offre en outre la possibilité de personnaliser l'intérieur ou l'extérieur du camping-car et de rajouter un porte-bagage pour transporter un VTT ou une moto.

Ce n'est pas la première tentative de développer un camping-car 4x4. L'UXV-Max du constructeur américain Global Expedition Vehicles est ainsi monté sur un châssis de Ford F750 et propose un aménagement grand luxe.

Le Randger R560 4x4, équipé d'un moteur Ford Transit de 130 chevaux, peut transporter 3,5 tonnes de charge utile et dispose d'un intérieur spacieux et modulable parfait pour partir à l'aventure. Il existe même déjà des camping-cars basé sur le véhicule Unimog.

Mais il faut bien avouer que tous ces modèles sont plutôt moches et ressemblent davantage à des camions industriels qu'à de véritables camping-cars de luxe.

Le Rise 4x4, qui sera disponible à la vente en juin 2022 au prix modique de 899.900 euros pour la version six cylindres, pousse quant à lui le concept jusqu'au bout avec un design extérieur parfaitement abouti.

Rien n'est dit sur la consommation de cet énorme engin diesel de 14,1 tonnes mais il est probable qu'il ne fera pas partie des véhicules les plus écolos du marché. Mais après tout, qui va se plaindre de la pollution au milieu des grands espaces sauvages?