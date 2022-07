Les Russes font pleuvoir des grenades-gobelets sur les Ukrainiens à partir de drones

Nous assistons depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par son voisin russe à la généralisation d'un phénomène déjà croisé dans d'autres conflits auparavant, au Moyen-Orient notamment: la vaste utilisation des drones de loisirs à des fins militaires et létales, avec des bricolages dignes des plus mythiques épisodes de McGyver, une mort plutôt peu télévisuelle en sus.

En la matière, la créativité ukrainienne ne semble connaître aucune limite. Nous relations par exemple il y a quelques semaines comment un système fait de bric, de broc et d'explosifs avait, lâché depuis un drone de loisir, épaté le monde en réussissant ce qui semblait être le coup du siècle.

Comme le conflit entre deux armées dont les soldats disposent de smartphones et en font un usage massif se passe également sur les réseaux sociaux, les Russes n'ont sans doute pas perdu une miette de ces mortels exploits, et s'y sont également mis à leur tour.

Ainsi, comme le raconte Motherboard à partir du tweet de l'observateur Rob Lee, reprenant une vidéo postée sur Telegram, les troupes de Moscou ont elles aussi adopté la technique dite de la «grenade-gobelet».

Celle-ci consiste à utiliser un drone capable de lâcher n'importe quelle charge pour lâcher sur les troupes ennemies un verre en plastique dans lequel a été placé une grenade.

Video of a Russian UAV dropping a grenade in a plastic cup on Ukrainian soldiers. https://t.co/byPycJ9xcN pic.twitter.com/m3P8YltL0X