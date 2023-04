SpaceX: la baudruche Starship va-t-elle se dégonfler?

Alors que le vol d'essai de Starship aura vraisemblablement lieu lundi 17 avril, ce lanceur spatial super-lourd souffre encore de nombreuses insuffisances. C'est du moins ce qu'indique «Magouilles et mensonges au pays du Starship», un essai vidéo de Stardust - La Chaîne Air & Espace.

Le vidéaste Vincent Heidelberg commence par y raconter le cauchemar vécu par la population de Boca Chica Village (Texas, États-Unis), où SpaceX s'est installé en 2009: routes fermées, nuisances sonores, incendies, pollution, habitants poussés vers la sortie, le tout sur fond d'avantages fiscaux très conséquents.

Par ailleurs, lorsque la Federal Aviation Administration (FAA) a autorisé SpaceX à opérer à Boca Chica Village en 2014, il n'était pas prévu que l'entreprise y mène des tests de prototypes pouvant conduire à des explosions.

De plus, en 2019, la FAA a approuvé le lancement de Starship dans la petite ville sur la base des données fournies par SpaceX mentionnant trois moteurs et aucun booster, alors que Starship embarque, au niveau de son premier étage, le booster Super Heavy contenant… trente-trois moteurs.

L'arche d'Elon prend l'eau

Vincent Heidelberg critique ensuite, avec l'aide du chercheur en écologie Matthieu Mulot, l'idée défendue par Elon Musk selon laquelle il serait possible de vivre sur Mars avec l'aide de Starship. La planète est en effet inhabitable, et ce, pour plusieurs raisons: température, atmosphère, rayonnement, sol…

Y «vivre», ce serait donc y être «enfermé dans des bunkers» en permanence. Aucune ressource sur place n'apparaît par ailleurs utilisable, ce qui rendrait les humains entièrement dépendants de cargos venus de la Terre.

De plus, affirme Matthieu Mulot, la «terraformation» de Mars, donc le fait d'y envoyer des animaux et des plantes, relève de la science-fiction. Il rappelle également le concept de «population minimum viable», c'est-à-dire le «nombre minimum d'individus d'une espèce nécessaire à un endroit pour qu'elle puisse perdurer». Très variable d'une espèce à l'autre, il a souvent été estimé autour de 500.

Ajoutons que les espèces sont interdépendantes et forment des écosystèmes extrêmement complexes et tributaires de leur environnement. Le défi apparaît donc pharaonique.

Starship brouteur

Depuis 2017, Elon Musk présente aussi son projet comme une possible alternative ultra-rapide aux vols longue distance, qui permettrait d'aller «partout sur Terre en moins d'une heure».

Mais si un vol Starship dure environ une heure, l'ensemble du trajet (contrôles, bateau jusqu'au spatioport flottant, bateau depuis le point d'atterrissage) pourrait facilement atteindre les six heures, ce qui le rend peu intéressant par rapport à un vol classique de trois-quatre heures.

Enfin, le lancement doit se faire de préférence vers l'ouest –sans terre à l'est, pour des raisons de sécurité–, depuis la mer et vers la mer, et ne peut donc desservir que les villes satisfaisant tous ces critères.

Sans parler de l'intense accélération subie par les passagers, de la sensibilité des fusées aux conditions météo, du risque d'interdiction de survol de certains territoires (comme pour le Concorde), de la peur des passagers associée aux manœuvres acrobatiques de la fusée (notamment le belly flop), etc.

Cercueil volant

La sécurité, c'est de plus le dernier problème des vols habités Starship de Terre à Terre («earth to earth»). La fusée n'est dotée d'aucun système de secours (!). Si le booster explose, que la trajectoire est déviée ou que le moteur tombe en panne, aucun parachute n'est capable de ralentir un tel vaisseau.

À la différence d'une navette ou d'un avion, Starship est de plus incapable de planer ou d'amerrir en cas de problème. SpaceX n'a pas passé d'accord avec d'autres plateformes pour des atterrissages en cas de pépin et sa fusée ne peut être pilotée manuellement.

Enfin, l'atterrissage en belly flop passe par une longue phase de chute libre laissant très peu de temps pour déployer un éventuel système d'éjection –qui n'existe pas encore sur la fusée.

Tout cela ferait de Starship «l'engin spatial habité le plus dangereux jamais conçu», selon Vincent Heidelberg. Lequel rappelle au passage que la NASA impose des systèmes de secours sur toutes ses navettes depuis les accidents de Challenger (28 janvier 198) et de Columbia (1er février 2003). Et si l'agence spatiale américaine a choisi Starship comme atterrisseur lunaire –un usage visiblement plus adapté–, elle cherche désormais à se doter d'une solution supplémentaire.

Par ailleurs, la question du ravitaillement en oxygène –et en vol– des fusées Starship n'est toujours pas réglée. Pour finir, Vincent Heidelberg critique l'argument selon lequel un lanceur «réutilisable» serait plus écologique.

Pour être rentabilisés, les Starship doivent voler beaucoup plus, donc consommer davantage de carburant, pour mettre davantage d'objets dans l'espace. Or, «pourquoi aurait-on besoin de lancer un million de tonnes de choses dans l'orbite terrestre chaque année?».